– Mangelfull behandling

Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal er uroa over at fleire pasientar kan ha fått mangelfull behandling under koronapandemien.

I denne perioden fekk mange pasientar utsett behandling, nokre fekk endringar i tilbodet og andre har opplevd at tenestene var mindre tilgjengelege, seier pasientombod Hanne Haavde Stenseth til Romsdals Budstikke.

Ifølgje årsmeldinga fekk ombodet inn 621 nye saker mot 544 året før.