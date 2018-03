– Lite tillitsvekkende av Listhaug

Det er ikke tillitvekkende at justisminister Sylvi Listhaug

(Frp) sier hun ikke forsto at utspillet på Facebook ville såre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Om Listhaug og regjeringen tar ansvar, sier hun klart og tydelig fra om at hun beklager og sletter innlegget. Og vi har ikke fått et svar fra Erna Solberg på om statsministeren mener innlegget kan bli stående, sier Støre. Listhaug skrev på sin Facebook-side tirsdag kveld at det aldri var i hennes tanker at innlegget hun skrev fredag forrige uke kunne kobles til Utøya, men har verken beklaget eller slettet innlegget. (NTB)