– Kan ha blitt dyttet på sjøen

– Mannen i 50-åra som ble funnet død på Averøy kan ha falt på sjøen, men kan også ha blitt dyttet på sjøen, sier tidligere drapsetterforsker Asbjørn Hansen. Arild Sivertsen ble funnet død i vannkanten ved Røeggen brygge torsdag 28. september. Saken ble presentert på TV2-programmet «Åsted Norge» tirsdag kveld, melder Tidens Krav. – Det kan tyde på at politiet ikke helt vet hva som er dødsårsaken. Kanskje gir ikke resultatet av obduksjonen entydige svar på hva som kan ha tilstøtt ham. Avdøde kan for eksempel ha skader som både kan ha blitt tilført ham eller som han har påført seg selv i et fall, sier Hansen.