– Jobbes på spreng for å få hurtigbåten i gang igjen

Hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund er innstilt hele dagen på grunn av mannskapsmangel.

Sunnmørsposten skriver det er en del korttidsfravær på grunn av korona. – Vi beklager på det sterkeste at det går utover de reisende. Det jobbes på spreng for å få ruten i gang igjen, men foreløpig er litt for tidlig å si når, sier kommunikasjonsansvarlig Jon Kristian Fadnes i Boreal til NRK mandag.