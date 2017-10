– Ingen skjult agenda

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) forsvarer lavere bevilgninger enn det Posten har bedt om. – Det er ingen skjult agenda i dette, sier han. Ifølge Nationen foreslår regjeringen å bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken. Det er en halv milliard mindre enn det Posten har beregnet at dette vil koste. Regjeringen har fått kritikk for kuttet og er blitt beskyldt for å legge opp til kutt i posttilbudet.