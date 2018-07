– Ingen kan klandres for dødsulykke

Arbeidetilsynet har slått fast at det ikkje skjedde noko kritikkverdig då ei mann mista livet under trefelling i Halsa 3.juli. Mannen fekk ein rullande tømmerstokk over seg medan han stod under ein skrent. Politiet seier ingen kan klandrast for det som skjedde.