– Ikke tatt stilling til måling

– Det er ikke avgjort om det blir strekningsmåling i Ålesundstunnelene. Det sier samferdselsminister Jon Georg Dale. I forbindelse med rehabilitering av tunnelene er det lagt til rette og skiltet for strekningsmåling. Giske Frp uttaler til Sunnmørsposten at det er avgjort at det ikke blir slik måling i tunnelene. Ifølge statsråden ba han tidligere i sommer Statens vegvesen gå gjennom kriteriene for bruk av strekningsmåling. – Når det er gjort skal vi ta stilling til enkeltprosjekt, sier Dale til NRK.