– Høgare vekst av arbeidsplassar

Det siste året har fleire kome i arbeid i Kristiansund samanlikna med i fjor. Det seier fungerande NAV-leiar, May-Britt Nedrelid. Kristiansund har i lengre tid slite med høg arbeidsløyse, men no er det i ferd med å snu. – Kristiansund er ein oljeby og oljenæringa har hatt sine utfordringar, men no ser vi at det snur. Ut frå det bedriftsundersøkinga sei, så er det forventa høgare vekst av arbeidsplassar i Kristiansund, enn i dei andre byane, seier Nedrelid.