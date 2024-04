– Frykter for eksistensen til Senterpartiet

Tre av de mest markante Senterparti-veteranene i Møre og Romsdal reagerer sterkt på partiledelsens veivalg i spørsmålet om hvordan bøndenes inntekt skal regnes ut.

Regjeringspartiene vil gå til Høyre og Venstre for å få flertall. Kristin Sørheim, Arne Sandnes og Jan Ove Tryggestad krever i et leserinnlagg at Senterpartet støtter SV, MDG, Rødt og KrF sin modell for hvordan inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal tettes.

– Dette går på tilliten løs, sier tidligere Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad som frykter for eksistensen til partiet i distrikts-Norge.

Saken har skapt sterke reaksjoner. Blant annet har gruppelederen i Lesja Senterparti meldt seg ut av partiet. Det samme har fylkeslederen i Telemark Bondelag gjort. Saken kommer opp i Stortinget på torsdag.