– For dårleg reinhald

Miljødirektoratet varslar at gjenvinningsbedrifta Real Alloy Raudsand kan misse løyvet til å ta imot avfall om dei ikkje skjerpar reinhaldet.

Etter fleire bekymringsmeldingar har Miljødirektoratet vore på tilsyn. Då blei det avdekt at bedrifta har så store manglar i reinhaldet at det fører til forureining av Tingvollfjorden. Under tilsynet var det samla så aluminiumoksyd at portane til lagerhallane ikkje kunne latast att, og det blei store støvskyar på området.

Real Alloy driv gjenvinning frå saltslagg som er eit avfallsprodukt frå omsmelting av aluminium.