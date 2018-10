– En av våre aller beste

Joachim Rønneberg var en av våre aller beste, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. – Han sto fram som en fremragende ung leder da det gjaldt som mest for Norge. Rønneberg har ikke bare vært en stor inspirasjon og forbilde for våre spesialstyrker, han var også en inspirasjon for svært mange av våre ledere og soldater i Forsvaret, og han minnet oss alle stadig om at friheten ikke er gratis.