– Dette var en veldig rar lekkasje

Stortingsrepresentant Helge Orten fra Høyre er overrasket og skuffet over at den planlagte Volda-tunnelen ikke har fått plass i den første seks års-perioden i Nasjonal transportplan.

Tunnelen har en prislapp på 2,2 milliarder kroner og det er klart for bygging. Regjeringen sier den skal bygges, men ikke før i den siste seksårsperioden i NTP

– Dette så jeg på som et åpenbart prosjekt som regjeringa ville realisere fordi det er et viktig prosjekt og et ikke veldig stort prosjekt, sier Orten.

Han mener det å skyve et prosjekt ut i den siste NTP-perioden er å gi prosjektet en usikker kølapp uten nummer.

– Det var en veldig rar lekkasje der det ble feiret som en seier når Voldatunnelen i realiteten er blitt utsatt