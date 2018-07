900 millioner til elferger

Fjord1 har fått GIEK-garanti for finansiering av ni elferger, skriver Vikebladet. Garantiinstituttet for eksport (GIEK) garanterer for 900 millioner kroner av kostnadene til byggingen, og demper risikoen for kreditorene. Den første elfergen er allerede levert. Nå er alt klart for bygging av ytterligere åtte elferger, som skal gå i trafikk på Vestlandet.