Det var i slutten av september at oppdrettsselskapet Gadus Group meldte at fisk hadde rømt frå tre merder i Voldsfjorden. No viser teljinga at ca 87.000 torskar har rømt. Selskapet har berre klart å fange 408 tilbake.

– Dette er ei av dei største rømmingane på lang tid, seier Leni Marie Lisæter, som er konstituert seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Leni Mari Lisæter er konstituert seksjonssjef i Fiskeridirektoratet. Ho seier at dei jobbar med å finne ut kva som skjedde då torsken rømte. Foto: Privat

Dei har oppretta tilsynssak og har vore på inspeksjon både på oppdrettsanlegget og dei som laga nøtene.

Enno er det for tidleg å fastslå om rømminga får konsekvensar i form av avvik, gebyr eller politimelding.

Skal forske på konsekvensane

Havforskingsinstituttet er kopla inn for å sjå kva rømminga betyr på sikt. Frykta er at oppdrettstorsken skal gyte saman med villfisk

– Avkomet vil få ei litt dårlegare tilpassing i naturen, seier forskingsgruppeleiar Kevin Glover.

Torsken som lever i merdar har blitt avla, slik at den skal vekse betre i menneskeskapte miljø. Det betyr også at den er dårlegare til å overleve i naturen. Dersom dei to får avkom kan det svekke villbestanden.

Forskarane skal difor tilbake til Volda til våren for å sjå om oppdrettstorsken er å finne på gyteplassane. Det kan også skje at fisken dør før den tid.

Det rømte fisk frå tre merder i dette oppdrettsanlegget. No er både Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet kopla inn i saka. Foto: Mathias Engstrøm Sandstøl / Nærnett

Venta at det skulle skje

Naturvernforbundet har vore kritisk til oppdrett i Voldsfjorden og frykta at dette skulle skje. Torsken har vore kjent for å vere ein utbryterkonge som bit seg gjennom merdane og stikk av.

– Det var ikkje uventa at det skulle skje ei rømming, men vi hadde ikkje trudd at det skulle skje så snart. Anlegget hadde jo berre vore i drift i eit halvår, seier Knut Festø. Han er lokallagsleiar.

Han synest det er skummelt at ein ikkje veit konsekvensane av rømminga for den ville torsken. Han fryktar at oppdrettstorsken smittar villfisken med sjukdomar og at det blir konkurranse om maten.

Naturvernforbundet krev at styresmaktene set etablering av nye oppdrettsanlegg for torsk på vent.

Seks selskap har torskeoppdrett på 21 stadar langs kysten, ifølge Torskenettverket.

Har fullt ansvar

Falk Øveraas i Gadus Group seier i ei pressemelding at dei er lei seg for det som har skjedd. Foto: Gadus group / Pressefoto

Gadus Group vil ikkje kommentere saka utover pressemeldinga dei har sendt ut. Der kjem det fram at dei har gjennomført ei gransking av hendinga for å avdekke kva som skjedde og at dei har sett inn tiltak for å hindre at det skjer igjen.

– Vi er alle sjølvsagt utruleg lei oss for det som har skjedd og tek det fulle ansvaret for alt som skjer på anlegga våre. Vi har inga interesse av å miste fisken vår og jobbar kvar dag for å halde fisken trygg og førebyggje slike hendingar, seier Falk Øveraas. Han er samfunn- og myndighetskontakt i selskapet.

Gadus Group blei etablert i 2020 og har tre oppdrettsanlegg for torsk.