2.-plass til Warholm

Det gjekk ikkje heilt vegen for Karsten Warholm under 400 meter hekk på Bislett Games i kveld. Warholm sprang inn til ein 2.-plass bak Abderrahman Samba som kryssa målstreken med tida 47,60. Tida til Warholm blei 48,22. Dermed har han framleis berre eitt løp i karrieren under 48 sekund.