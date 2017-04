– Vi treng 20 nye medarbeidarar som skal hjelpe oss å gjennomføre dei nye jobbane vi no har fått, fortel Jan Reite.

Han er personal- og HMS-sjef i entreprenørfirmaet K.A. Aurstad og var frampå under jobbmessa i Ørsta. Bedrifta har blitt stor på vegbygging, mellom anna den prestisjetunge utbygginga av E6 i Gudbrandsdalen, og no må dei utvide frå 170 til 190 tilsette.

Dei går offensivt ut og éin av dei som er interesserte er unge Christoffer Helset frå Volda.

CV i handa

Helset har vore arbeidslaus sidan desember og møter opp på jobbmessa med CV-en i handa.

– Det er ganske kjedeleg å gå rundt heime no. Eg tenkjer at så lenge eg får meg jobb så er eg fornøgd, fortel ungguten til NRK.

Jan Reite i K.A. Aurstad vil tilsette 20 nye personar på grunn av stor arbeidsmengd i bedrifta. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Reite i K.A. Aurstad var éin av fleire som prata med Helset.

– Det som er viktig for oss er at du viser motivasjon og at du har lyst til å komme i arbeid, seier Reite til ein lyttande volding.

Helset er på jakt etter alt frå butikkjobb til jobb i industri. Sjølv om han ikkje finn seg jobb på messa, så kan det skje i etterkant.

– Vi tilset ikkje direkte her i dag, men det kan skje fort etter messa er ferdig, seier Reite i entreprenørfirmaet.

Ministeren trur på betre tider

Heile 1200 menneske hadde møtt opp på Kulturhuset i Ørsta. I fjor var det 55 personar som fekk seg arbeid på messa, i år er målet 75.

På besøk var òg arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) som trur på betre tider i arbeidsmarknaden.

– Framleis så slit olje- og gassektoren og dei som leverer til olje og gass, men vi ser også at det lysnar i mange næringar, og det er eg glad for, seier ministeren til NRK.