Seier ja til Via Ferrata

Rådmannen i Ålesund kommune foreslår i sin innstilling at formannskapet sier ja til det videre arbeidet med etableringen av en Via Ferrata, klatresti med vaier, fra byparken til Aksla. Det er selskapet Opplev Ålesund som står bak planene. Formannskapet skal behandle saken tirsdag. – Etablering av Via Ferrata på byfjellet midt i byen vil være et positivt bidrag til økning av aktivitet og attraktivitet i sentrum, skriver rådmann Liv Stette i innstillingen sin.