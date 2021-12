Syv ganger tidligere har Kåre Magnus Bergh vært programleder for musikkonkurransen. Nå får han med seg to debutanter.

Annika Momrak er mest kjent for å lage humorvideoer i NRK 4ETG på Youtube. I 2013 vant hun MGPjr som en del av gruppa Unik 4 med låten «Så sur da».

Nå er 22-åringen klar til å ta fatt på sin første programlederjobb på direktesendt TV. Og det som tidenes yngste programleder i MGPs 62 år lange historie.

I NRK 4ETG: Sammen med bl.a. Martha Leivestad og Karsten Blomvik, har Annika de siste årene laget humorvideoer til NRK-kanalen 4ETG på Youtube. Foto: NRK

– Jeg føler meg som en lillesøster som har fått lov til å snike seg med storesøsknene sine på en veldig kul fest. Det er en enorm ære, sier Momrak.

– Jeg er også utrolig heldig som får gjøre dette sammen med to av de dyktigste programlederne vi har her i landet, Kåre Magnus og Mikkel. De er helt herlige mennesker, så dette kommer til å bli en fest fra start til slutt!

Hun har ikke rukket å høre noen av årets 21 låter ennå, men kan love at det er mye å se frem til.

– Jeg har lusket meg til en sniktitt på noen av kostymene! Jeg skal ikke røpe så mye, men herremin. Jeg kan hvert fall garantere at det blir helt galskap!

KONKURRERTE I GYM: Denne vinteren har Annika Momrak konkurrert om å bli den beste innen kroppsøving i «Gym». Foto: NRK

– Tidenes trio, spør du meg

Mikkel Niva har på få år rukket å lede mange av Norges største TV-programmer, som TV-aksjonen, MGPjr og Kvelden før kvelden.

Han gleder seg veldig til å få kunne jobbe med Melodi Grand Prix.

– Det er jo premiere på tidenes programledertrio, spør du meg. I tillegg er MGP en heftig blanding av hard konkurranse, god musikk, fest og ikke minst en en god dose galskap. Blandingen av alvor og fjas blir nytt og spennende, sier Niva.

LEDER KVELDEN FØR KVELDEN: I år leder Mikkel Niva «Kvelden før kvelden» sammen med Eurovision-kommentator Marte Stokstad. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Forrige uke ble det avgjort at de første fem sendingene av Melodi Grand Prix blir arrangert uten publikum, for å minske risikoen for koronasmitte.

Selv om MGP-sesongen starter uten jubelrus fra publikum i salen, så føler både Momrak og Niva et større ansvar for å ivareta artister og TV-seerne.

– Det er artistene som skal ut på scenen og prestere. Hvis støtten fra publikum ikke er der, skal i hvert fall jeg gjøre mitt for at de går ut på den scenen og speller fletta av de der hjemme, sier Niva.

– Dette motiverer i hvert fall meg til å stå på ekstra for å lage et show som er så fett at man kan skru på TV-en hjemme i stua og for et lite øyeblikk få lov til å glemme verden utenfor, sier Momrak.

Alle 21 artister og låter blir avslørt mandag 10. januar. Første delfinale går av stabelen lørdag 15. januar.