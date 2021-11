Det blir rock, pop, country, opera, latina, EDM og heavy metal for å nevne noen av sjangrene sjefen for det hele, Stig Karlsen lister opp.

MGP-general Stig Karlsen (t.h) sammen med tidligere Eurovision-vinner Alexander Rybak (t.v.). Foto: PRIVAT

–Melodi Grand Prix skal by på noe for alle. Om det så er store ballader eller nordisk magi man liker, sier Karlsen.

Artister og låter for det som blir den 61. versjonen av låtskriverkonkurransen er på plass. I tillegg til noen forandringer av selve konseptet.

–Det hjelper ikke med gode låter, om man ikke har artister som kan levere dem

Som tidligere har det vært en åpen påmelding for låter. I tillegg har det vært arrangert en rekke MGP-låtskrivercamper. Der har de lett etter de dyktigste låtskriverne, produsentene og artistene.

–I all beskjedenhet, nivået er skyhøyt! sier Karlsen.

Han sier blant disse har han også funnet de sterkeste vokalistene MGP noensinne har hatt.

–Det hjelper ikke med gode låter, om man ikke har artister som kan levere dem.

Keiino vant Melodi Grand Prix i 2019 og ble tatt godt imot av Europa med låten «Spirit in the sky». Foto: NRK

Alle låtene slippes samtidig

I fjorårets konkurranse ble låter lansert samme uke som de skulle i delfinale. I år blir alle 21 låtene og artistene lansert på én og samme dag.

–Når har vi har kommet så langt som til finalene, så vil folk hatt mulighet til å bli kjent med alle låtene, sier Karlsen.

Vil det å slippe alle låtene samtidig gi noen er «fordel» i konkurransen tror du?

–Man kan tenke at det er en fordel å fremføre låten tidlig i perioden, like mye som det kan være en fordel å være aktuell på skjermen tett mot finalen. Jeg tror ikke vi skal undervurdere det norske folk. Den beste låten og fremføringen kommer til å vinne uansett, sier Karlsen.

Ulrikke Brandstorp vant MGP i 2020 hvor Eurovision ble avlyst grunnet koronapandemien. Foto: Julie Maria Nagelstad / NRK

Én delfinale mindre

Siden 2020 har MGP blitt arrangert med fem delfinaler i ukene før finalen. Tradisjonen videreføres i 2022, men med noen små endringer. Denne gang blir det fire delfinaler, en sistesjanse over to runder og til slutt den store finalen.

–Målet er mer engasjement og spenning, flere gode historier og større musikkopplevelser, sier Karlsen.

Med sistesjansen får seerne muligheten til å stemme inn igjen en artist til den store finalen, hvis deres favoritt skulle ryke ut i delfinale.

Jorn og låten «Faith Bloody Faith» kom videre fra fjorårets variant av sistesjansen og fikk dermed konkurrere i finalen. Foto: Julia Marie Naglestad

Fortsatt litt arbeid igjen

Til tross for at det viktigste er på plass i form av låter, er det fortsatt litt som gjenstår før det er klart for Melodi Grand Prix. Showet går av stabelen med første delfinale 15. januar.

–I tillegg til utvikling av innhold, design og scenenummer, forbereder vi nå en stor lansering av MGP 2022 den 10. januar. Da skal alle artistene offentliggjøres og alle låtene slippes til publikum. Det blir en høytidsdag!

Karlsen legger vekt på at det blir en fest!

I år blir stolene endelig fylt opp igjen! Noe MGP-general Stig Karlsen gleder seg til. Foto: Petter Sommer / NRK

–En fest der seerne blir presentert for ny norsk kvalitetsmusikk i forskjellige sjangre.

I tillegg vil det være mulig å være publikum i salen igjen.

–Jeg gleder meg til å kjenne på elektrisiteten som oppstår mellom team, artister og publikum!

Billettsalget for MGP 2022 er i gang nå og du finner billetter her!