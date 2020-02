Slik blir rekkefølgen i MGP-finalen

Lørdag 15. februar er det klart for årets finale i Melodi Grand Prix. Dette er rekkefølgen artistene skal opptre i:

Raylee – «Wild» Didrik & Emil – «Out of Air» Magnus Bokn – «Over The Sea» Akuvi – «Som du er» Kristin Husøy – «Pray For Me» Rein Alexander – «One Last Time» Tone Damli – «Hurts Sometimes» Sondrey – «Take My Time» Ulrikke Brandstorp – «Attention» Liza Vassilieva – «I Am Gay»

Last ned stemmeskjema og bingo før finalen: Last ned!

Hør alle låter, og les om artistene her: MGP 2020

Vanligvis er det knyttet stor spenning og diskusjon rundt låtrekkefølgen i MGP.

Journalist for MGP-nettstedet escNorge, Mandy Pettersen er fornøyd med rekkefølgen som redaksjonen har satt sammen.

– Her er det en fin balanse i tempo og sjangre, og god variasjon mellom de ulike showene, sier hun.

Men har låtrekkefølgen noe å si for det endelige resultatet?

– Mange av oss MGP-tilhengere har vel en oppfatning av at et sent startnummer gir en fordel, dette gjelder særlig for Eurovision. I MGP-finalen er det bare ti låter, så det bør folk klare å holde styr på. Det viktigste er at vi får variasjon gjennom sendingen, sier Pettersen.

Leder for MGP-klubben Morten Thomassen er enig.

– Har du en bra nok låt, kan du synge når som helst, sier han og viser til da Alexander Rybak deltok i Eurovision 2018. Da åpnet Rybak semifinalen, og endte med flest poeng totalt.

– Viktig å sikre et variert show

MGP-general Stig Karlsen Foto: NRK

MGP-general og prosjektleder Stig Karlsen har satt sammen rekkefølgen.

– Rekkefølgen har blitt utarbeidet med et mål om å spre låtene slik at hver artist og låt står frem på best mulig måte i den store helheten. Og i tråd med de valgene, også sikre en variert og god TV-sending, sier Karlsen.

Han kan videre fortelle at det er flere faktorer knyttet til valget av rekkefølgen.

– I tillegg har vi alltid tekniske og logistiske utfordringer, knyttet til sceneskift og produksjon som også er medvirkende til de valgene vi tar. Rekkefølgen er nå satt, men det vil alltid være et lite forbehold om endringer når våre planer nå skal prøves ut i praksis i Trondheim.