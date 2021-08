– Det er aldri gøy å gå frå Zlatan, men vi har trena mykje og han har vorte flinkare til det, fortel matfar Sondre Hole Nielsen.

Den fire år gamle yorkshire terrieren er med i sesong to av «Fra bølle til bestevenn», og har aldri likt å vere åleine heime.

Sondre går aldri rett til buret når han kjem tilbake, men ventar til Zlatan roar seg ned før han seier hei. Foto: Max Emanuelson / Monster

– Det var tissing overalt, han ulte mykje og øydela ting, fortel matfar.

Så fekk dei hjelp av hundetrenar Maren Teien Rørvik.

Trening og video

Eitt av råda var å ikkje gjere for mykje ut av at han gjekk, og heller ikkje storme til Zlatan når han kom heim.

– Vi øvde masse. Først på å vere åleine i eit anna rom, så åleine heime i kortare periodar. Så kjøpte eg inn eit kjempestort bur til vesle Zlatan og la godbitar i buret, fortel matfar.

Du må skilje mellom om hunden faktisk har angst for å vere åleine heime, eller om hunden berre er litt selskapssjuk.

– Separasjonsangst krev mykje trening og tilrettelegging. Ein selskapssjuk hund roar seg raskt, og treng berre å venne seg til at du kjem og går, seier hundetrenar Maren Teien Rørvik.

Etter ein god del trening roa Zlatan seg. Eigaren installerte òg eit kamera for å sjå korleis det gjekk når Zlatan var åleine heime.

– Det var veldig roande å sjå på kamera i starten. Viss Zlatan låg og sov, visste eg at han hadde det bra, seier hundeeigaren.

Vil du sjå meir av Zlatan? Han er stormforelsket i bamsen Berit, men ikkje alt er plettfritt i kjærleiken.

Kjedar seg, men lid ikkje

Maren Teien Rørvik har hjelpt den fire år gamle yorkshire terrieren Zlatan å vere åleine heime. – Det er dei små tinga i kvardagen som startar treninga med å vere åleine heime. Ikkje måtte ha med dyret på do. Få ho til å slappe av i heimen når du er ute av syne, seier ho. Foto: Max Emanuelson / Monster

– Ein del hundar synest nok det er kjedeleg å vere åleine heime, og tygg på ting. Gi dei tyggjeleiker og rydd godt heime så dei ikkje et skoa dine, fortel hundetrenaren.

Då færre hadde heimekontor, var mange hundar åleine heime, og gamle kunstar blir ikkje gløymde.

– Eg trur òg dei fleste hundar har vore åleine under pandemien, medan matmor har vore i butikken eller andre stader. Men tren gjerne litt før du skal tilbake på jobb, rår ho.

Start med å ha hunden i eit anna rom når du er heime, med døra open eller lukka. Nokre hundar blir rolegare i eit avgrensa område.

Hunden må ha god plass til å bevege seg og liggje behageleg, og dessutan kunne variere mellom varmt og mjukt underlag, og meir hardt og kjølig underlag.

Hunden må vere lufta og ha tilgang på vatn.

Etter kvart kan du gå korte ærend ut, med søpla eller til postkassa.

Viss du lurer på korleis hunden taklar ålenetida, så høyrer du det nok viss det går dårleg. Men du kan gjerne setje på ein videosamtale og sjå korleis hunden oppfører seg.

Det er forskjell på å ha lyst til å vere saman med eigaren, og panikk for å vere åleine. Viss hunden berre er selskapssjuk, kan du ha litt is i magen, så han får høve til å finne roa sjølv.

Viss hunden er redd og hysterisk, må du gå inn og hjelpe hunden å finne roa og ta treninga i mindre steg. Får han panikken, blir det berre verre.

Separasjonsangst er annleis

Dei fleste hundar kan fint vere åleine heime.

Har hunden separasjonsangst, er det verre.

– Det er ikkje vanleg at hundar har separasjonsangst. Det kjem ofte litt av arv/genetikk, og litt mangel på trening. Hundar som typisk ville levd i flokk, har noko høgare førekomst av separasjonsangst. Strukturert ålene-heime-trening blir tilrådd for å førebyggje at det utviklar seg separasjonsangst, forklarer Maren.

Og har den firbeinte vennen din skikkeleg separasjonsangst, bør du søkje eksperthjelp.

– Det er dei små tinga i kvardagen som startar treninga med å vere åleine heime. Ikkje ha med hunden på do, og få han til å slappe av når du er ute av syne. I mellomtida må du kanskje ha hunden i hundebarnehage eller ein hundevennleg nabo, avsluttar ho.

Råd om hundar med separasjonsangst Ekspandér faktaboks Kanskje kjenner du nokon som kan ha hunden når du ikkje er heime? Hunden kan vere i hundebarnehage medan du er på jobb. Ta med hunden på jobb, dersom det er greitt for arbeidsgivar. Tren på å la hunden vere åleine i korte periodar. Pass på at han ikkje klengjer på deg heile tida, men oppmuntre hunden til å slappe av i senga si. Unngå kraftig avskjed, og ver roleg og normal når du kjem tilbake. Start heilt enkelt med å la hunden vere i eit anna rom enn deg sjølv medan du til dømes lagar mat på kjøkkenet eller vaskar klede på badet. Viss han berre diltar etter deg heile tida, så set opp grind eller anna eigna stengsel for å hjelpe hunden. Medan du er på jobb, søv hunden. Når du kjem heim må du ha fokus på hunden og aktivisere han. Ein hund som er åleine heime mange timar i døgnet treng gjerne litt meir aktivisering enn ein hund som er meir saman med eigaren. Kjelde: Hundetrenar Maren Teien Rørvik

Sjå episode ein no.