Se for deg at du holder en slange med vann, og jo høyrer opp slange når, jo større trykk blir det nederst i slangen.

Så bruker du et plagg for å tette slagen nederst. Før eller senere, når slangen blir høy nok, vil vannet trenge gjennom stoffet på jakka og gjøre den våt.

Vannsøyle er altså et slags mål for hvor mye vanntrykk det må være for at vannet skal klare å trenge gjennom plagget.

For praktisk bruk er det ikke alltid bare vannsøyla som sier hvor våt eller fuktig du blir i regntøyet. Plaggets bruk, åpninger i tøyet, dekke bak glidelåser og hva du har på deg under regntøyet, påvirker også.

Ikke alle som selger regntøy bruker vannsøyle, så det at et plagg ikke er merket med vannsøyle betyr ikke at den er dårlig.

De fleste er enig i at du må opp i minst 20.000 for at noe skal være vanntett, men skal du være ute i styrtregn over tid må du opp mot 30.000 for å holde unna vannet.