Tomme snusbokser er bare en av mange plastprodukter som lett havner på avveie.

Nå kan du få pantepenger for hver snusboks du panter, og du velger selv om kronene skal gå til opprydding av plast i Norge eller utlandet.

– Jeg synes det er bra at de som selger varer av plast vil skape en verdi av plasten du ellers ville ha kastet, sier Anja Stokkan, plastkoordinator i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Pengene går til plastopprydding

Du kan velge hva pantepengene skal gå til. Enten opprydding av plast i Norge, eller utlandet. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

På torget utenfor Oslo S står det en firkanta boks med samme farge som snusboksene. Der finner du den nye panteordningen.

– Pant på snusbokser kan bli en veldig bra løsning for å få kontroll på de snusboksene og den emballasjen som er i omløp, mener Simen Knudsen, grunnlegger av Nordic Ocean Watch.

Panten betales av Swedish Match, og prisen på snusboksene blir den samme.

– Vi skiller ikke på merkene og produsentene, og gir pant på alle bokser. Dette er et konsept som handler om plast, ikke snus, sier Geir Hammer, adm. direktør Swedish Match Norge.

Når du har puttet en tom snusboks i pantekassen, registrerer du panten på et nettbrett på stedet.

Du får en krone per snusboks, eller to kroner boksen hvis du registrerer e-postadressen din.

– Vi vet at snus og snusbokser er blant forsøplingsverstingene i Norge. Derfor er vi stolte av å være først ute med en slik løsning, og håper det vil bidra til økt bevissthet rundt hvor man kaster brukt snus og brukte snusbokser, sier Hammer.

– Det er kjempegøy at de vil teste dette i Oslo, som er Europas miljøhovedstad i 2019. Oslo S er et knutepunkt for veldig mange, og en bra lokasjon å starte på, mener Stokkan.

Oppryddingen kan spores

Du får beskjed om hvor mye plast som kan ryddes for snusboksene du har panta. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

De som har registrert e-postadressen sin får en mail med hvor mange kilo plast de har vært med på å rydde opp.

Stokkan tror panteordningen blir brukt, og synes sporingsløsningen er god.

– Nordmenn er veldig opptatt av å vite hva pengene deres går til når de støtter bistand. Derfor tror og håper jeg også at mange vil plukke opp snusbokser fra bakken og pante dem når du kan følge bidraget ditt og se hva pantepengene går til, sier plastkoordinatoren.

– I Norge selges det 80 millioner snusbokser i samme farge. Det åpner opp noen muligheter for hva man kan gjøre med plasten når den har gjort jobben sin. Det akter vi å finne ut gjennom 448C-prosjektet, opplyser Hammer.

Bymiljøetaten håper andre produsenter av plastprodukter tar utfordringen og slenger seg på ordninger som dette.

– Jeg håper å se flere smarte måter å håndtere plastproduktene vi produserer på i 2019, oppfordrer Stokkan.