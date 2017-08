Nå er det høysesong for denne sykdommen

Navnet kan høres ut som en dyresykdom, men må ikke forveksles med munn- og klovsyke.

Hånd-, fot- og munnsyke begynner ofte med feber og dårlig matlyst, før det går over til røde, små flekker som får blemmer i midten.

Tone Bruun er overlege ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Det smitter først og fremst ved kontakt med spytt og snørr fra en som er syk. Det kan også smitte ved kontakt med væske fra blemmene og med avføring. Det er svært smittsomt, spesielt helt i starten før blemmene kommer, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Tone Bruun, til NRK.

Sykdommen rammer i hovedsak barn opp til ti år, men også voksne kan bli smittet. Du får heller ikke lov å fly dersom du sykdommen.

Kan opptre som mindre epidemier

Det starter som regel med feber, sykdomsfølelse og sår hals. Da er det vanskelig å skille sykdommen fra andre milde luftveisinfeksjoner.

– De klassiske kjennetegnene som små blemmer i munnen, i hendene og på fotsålen kommer gjerne etter et par dager. Noen får også blemmer på rumpa og andre steder, men ikke alle som blir syke får alle symptomene.

Viruset som fører til hånd-, fot- og munnsyke trives best på sommeren og høsten, og sprer seg i norske barnehager og skoler i disse dager. Det kan opptre som små epidemier.

– Vi regner sykdommen som svært smittsom, og er mest smitteførende i tidlig fase, gjerne før man har oppdaget utslettet, sier nestleder Torgeir Hoff Skavøy i Norsk forening for allmennmedisin.

Kan ikke behandles

– Sykdommen er selvbegrensende. Kroppens eget immunsystem tar seg av sykdommen, sier Hoff Skavøy.

Siden hånd-, fot- og munnsykdom skyldes et virus, er det lite man kan gjøre, annet enn å lindre og gi smertestillende mot feber. Blemmene i munnen er de som gir størst plager for de minste, og gjør blant annet at det kan være vondt å spise.

– Det kan jo være aktuelt med febernedsettende medikamenter, og ved smerter i munnen kan det kanskje virke lindrende med noe kjølig eller lunkent å drikke, sier Bruun til NRK.

KLØR: Noen reagerer også med røde og kløende prikker på kroppen. Foto: Helene Hillestad / NRK

Gi barna flytende eller most mat i den verste perioden, unngå krydder og skorper som kan skrape opp blemmene. Grøt og yoghurt er gode alternativer, og myk is vil bidra til å kjøle ned.

Vanskelig å forebygge

Sykdommen smitter ofte før symptomene har brutt ut ordentlig, så det er ikke så lett å forebygge smitte. Men barnehager bør være ekstra nøye med håndhygiene, vask av stellebord, toalett og liknende.

Det er ikke nødvendig å holde barna hjemme etter at de er i tilbake i god allmenntilstand.

– Man trenger ikke vente til utslettet er borte. Vurdering av allmenntilstanden er viktigst, avslutter Bruun.