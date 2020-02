Morsdagens mor angret på morsdagen

Noen år etter at Anna Jarvis oppfant morsdagen, var hun på en restaurant i Philadelphia. Da maten ble servert, kastet hun salaten på gulvet, slang penger på bordet og trampet ut av restauranten.

Salaten hun hadde bestilt, het nemlig «morsdagssalat.»

For henne var ikke denne salaten en hyllest, men en krenkelse av morsdagen. Det forteller historiker Katharine Antolini til The Washington Post.

Oppfylte morens drøm

Anna Jarvis opprettet morsdagen for å hedre sin mor, Ann Reeves Jarvis som er avbildet her. Foto: West Virginia and Regional History Collection

Ann Reeves Jarvis var en lærer som holdt kurs i oppdragelse for mødre og barn. Hennes største ønske var at noen skulle opprette en dag for å hylle mødrenes innsats. Da hun døde i 1905, bestemte dattera Anna seg for å oppfylle morens drøm.

Anna sendte brev til flere maktmennesker. Hun møtte motstand fra mannlige politikere som latterliggjorde henne, men fikk moralsk og økonomisk støtte fra blomsterindustrien.

I 1914 lyktes hun. Da erklærte president Woodrow Wilson at USA skulle ha en nasjonal merkedag for å hedre mødre. Dagen ble bare noe helt annet enn det Jarvis hadde drømt om.

Tragisk slutt

Handelsstanden innså fort at de kunne tjene penger på morsdagen. Det ble lansert salgskampanjer for alt fra blomster og parfymer til bøker og ikke minst den famøse «morsdagssalaten.»

Jarvis ble rasende overbevist om at butikkene hadde ødelagt alt og prøvde å avskaffe morsdagen.

Hun kranglet med presidentfruen Eleanor Roosevelt, truet med søksmål, skrev kronikker og organiserte protester, men alt var forgjeves.

Jarvis ble stemplet som en hysterisk og egoistisk kvinne. Hun døde blakk og alene, i et pleiehjem i 1948.

For å gjøre vondt verre, kom det frem i etterkant at blomsterindustrien hadde betalt for oppholdet på pleiehjemmet, uten hennes viten.

– Det blir travelt. Vi har hatt kø som strekker seg langt ut av butikken, sier Agnieszka Pukownik, fungerende butikkleder på Mester Grønn Tveita. Foto: Su Thet Mon / NRK

Travle tider

Over hundre år senere er det fortsatt gode tider i blomsterbransjen når det nærmer seg morsdag.

Mester Grønn-sjef Erling Ølstad er derimot uenig i at blomsterbransjen bidrar til kommersialiseringen av morsdagen.

– Vi må få lov til å feire mor ved å gi henne blomster. Det sier jeg ikke bare fordi jeg selger blomster, sier Ølstad som er administrerende direktør for en av landets største blomsterkjeder.

– Hvorfor virker det som at dere setter opp prisene på roser når det nærmer seg morsdag?

– Vi setter ikke opp prisene automatisk fordi det er morsdag. Alle grossistene på verdensmarkedet skal kjøpe inn roser til årets største salgsdag, Valentine's Day, samtidig. Dette kombinert med en lav kronekurs, gjør at det blir dyrere roser, sier Ølstad.

Tips til gratis morsdagsfeiring

Lise Vermelid Kristoffersen fra «Pengesnakk» er ekspert på å spare penger i hverdagen. Og morsdag er ingen unntak. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Lise Vermelid Kristoffersen fra «Pengesnakk» tror mødre flest setter mer pris på oppmerksomhet og tid sammen med barna, enn dyre gaver.

– Du kan bake noe godt og dra på kaffebesøk eller sende et håndskrevet kort hvis du bor for langt unna, foreslår Kristoffersen.

Når det er snakk om småbarnsmødre, er det bare en ting som gjelder.

– Alt vi vil er å få sove lenge. Så ikke vekk oss tidlig med dyre gaver. Den beste gaven er å bare la oss få sove lenger på morgenen!

