– Vi tenkte først vi hadde skikkelig uflaks, men da tre til trakk seg, ble vi veldig overrasket, sier Tor Erik Olsen, produsent for Folkeopplysningen (se programmet nederst i saken).

Å lage TV-program om kjøtt ble ingen enkel jobb.

– Opptakene gikk fint og slaktingen også, men i etterkant fikk deltakerne kalde føtter.

– Ble nok rystet

Teamet bak Folkeopplysningen ville ha med tre kjendiser i en ny vri av «Fire stjerners middag». Kjendisene skulle få kylling til forrett, mens de så bilder fra produksjon av kylling. Deretter skulle de slakte sin egen hovedrett, et lam.

– Vi gjorde grundige vurderinger på om dette var forsvarlig, og sørget for å rekruttere kjendiser som vi visste var oppegående folk og som var glad i kjøtt, sier Olsen.

Sladdet middag. Foto: Teddy TV

Den første som trakk seg var personen som slaktet lammet.

– Kjendisen ble nok litt rystet av å ha slaktet lammet, men først og fremst redd for karrieren og for hvordan publikum ville reagere på å se slaktingen på TV.

Redaksjonen tenkte at de hadde hatt uflaks med valg av gjester, og at få trolig ville reagere like sterkt. Derfor bestemte de seg for et nytt opptak med tre nye kjendiser

– Denne gang sørget vi for å informere enda bedre. Vi sa at det kom til å bli etiske utfordringer og at det ikke bare kom til å bli hyggelig rundt spisebordet.

Også denne gangen gikk opptakene fint, og et nytt lam ble slaktet, men kjendisene valgte å trekke seg.

– Vi er overrasket. De skrev i et brev til oss at de var redde for å fremstå som «slemme, dumme eller i beste fall hyklerske». Vi forstår jo nå at det er vanskelig å slakte en sau på TV, men synes alle seks kom godt ut. De fremsto som reflekterte og fine mennesker, sier programleder Andreas Wahl, som mener hele prosessen ble en kjøttfarse.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Vi kunne ikke si fra, da hadde vi ikke fått de opptakene vi trengte eller den spontane refleksjonen over at de måtte slakte sin egen hovedrett. Det hadde ødelagt hele premisset.

Her hilser deltagerne på sauen de skal slakte. Foto: Teddy TV

Føler empati

Nå har de valgt å sende sladdet versjon. Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg sier det kan være vanskelig å se dyr slaktes.

– Kjendiser og folk flest spiser kilovis av kjøtt, men da er forbindelsen mellom dyrenes lidelse og vår nytelse brutt. Når forbindelsen gjenopprettes blir det vanskelig for veldig mange. Det er et stort paradoks.

Kjendisene har fått se klippet som sendes og fått lese nettsaken, men ønsker ikke å kommentere saken.