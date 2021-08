Her er de vanligste parkeringstabbene

Du som har lappen, du vet vel at det ikke er lov å parkere nærmere et kryss enn fem meter? Og du ser vel forskjellen på et «parkering forbudt»-skilt og «stans forbudt»-skilt?

Det er nemlig to av de vanligste feilene folk har fått bøter for i Oslo, Bergen og Trondheim så langt i år.

– Dette er de samme feilene folk gjør år etter år, sier Qasier N. Butt. Han er driftsleder i Bypatruljen i Oslo.

Topp fem parkeringsfeil i Oslo i perioden 1. januar - 1. juli 2021 Topp fem parkeringsfeil i Bergen i perioden 1. januar - 1. juli 2021 Topp fem parkeringsfeil i Trondheim i perioden 1. januar - 1. juli 2021

Vanlige unnskyldninger

Øverst på lista er de som ikke betaler for seg når de parkerer på avgiftsbelagte plasser eller i boligsoner uten beboerkort.

I Bergen kontrollerer de disse sonene ved hjelp av kamera på bil (ANPR) som leser bilskilt.

– Vi kontrollerer rundt 20.000 kjøretøy i måneden med ANPR. Tallene viser at 4–5 prosent ikke har gyldig tillatelse eller ikke har betalt avgift, sier Trond Søreide i Bymiljøetaten i Bergen.

Vanlig unnskyldning er at folk har glemt at parkeringen har utløpt. Eller så har de blitt forsinket på vei tilbake.

– Vi ser også at det ilegges en del kontrollsanksjoner rett etter klokka ni på morgenen, sier Butt.

Det er fordi folk ikke står opp tidsnok for å flytte bilen før avgiftstida starter.

– Respektløs å parkere på HC-plass

I Oslo ble det skrevet ut 3556 bøter for parkering på plasser reservert for bevegelseshemmede. I Trondheim og Bergen er tilsvarende tall 894 og 726.

– Personlig mener jeg at dette er respektløst ovenfor de forflytningshemmede, sier Butt.

Han sier alle oppegående folk med førerkort, bør vite at HC-plasser er for folk som har behov for disse.

Steinar Myhr er avdelingsleder i Trondheim parkering. Han oppfordrer alle, også de som har HC-kort om å parkere på vanlige plasser. Dette gjelder altså de som har anledning og kapasitet.

– Noen er helt avhengige av å kunne parkere på disse plassene, fordi de har en bil med side- eller bakheis på bilen, sier han.

Feil folk ofte gjør

Vi har en uvane med å parkere for nærme veikryss. Det er forbudt å parkere nærmere enn fem meter unna der krysset begynner, altså der veikanten begynner å bue.

– Andre bilister trenger disse meterne før og etter kryss for å kunne orientere seg i trafikken. Større kjøretøy trenger også plassen for å kunne svinge på en trafikkforsvarlig måte, sier Butt.

Samme regel gjelder også ved gangfelt. Det er for at bilister skal kunne se folk i veien uten hinding.

Test deg selv

Kan du se hvilken feil som er begått på disse bildene?

Sveip til neste bilde for å se fasiten. Fasit: 1) Det er forbudt å stanse på fortau. 2) Det er forbudt å stanse på sykkelvei. 3) Det er forbudt å stanse i gangfelt. 4) Det er forbudt å stanse i et veikryss (T-kryss).

Sveip til neste bilde for å se fasiten. Fasit: 1) Det er forbudt å stanse i gangfelt. 2) Det er forbudt å stanse eller parkere nærmere enn 5 meter foran gangfelt. 3) Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter fra veikryss.

Sveip til neste bilde for å se fasiten. Fasit: Det er forbudt å parkere på fortauet.

Sveip til neste bilde for å se fasiten. Fasit: 1) Det er forbudt å stanse i gangfelt. 2) Det er forbudt å stanse i et veikryss. 3) Det er uaktsomt ettersom en fotgjenger allerede er i gangfeltet.