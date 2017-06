Redningsvest er smart å bruke, men at noen skulle bestemme når vi skulle ha den på, fikk mange til å rase.

– Vi ser en sammenheng mellom nedgangen i drukninger og at vi redder flere liv, med at folk har blitt flinkere til å bruke flyteutstyr. Så vestpåbudet har faktisk en effekt, mener Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet til NRK.

– Må være påbudt

Frode Pedersen i Redningsselskapet ser en helt klar sammenheng mellom påbudet og at flere reddes. Foto: Anette Torjusen / NRK

I 2015 ble det bestemt at man skal ha på seg redningsvest i båter under åtte meter.

I 2016 viste tall at drukningsulykker fra fritidsbåt har gått ned fra 20 til 15.

– Vi har reddet 24 liv så langt i 2017. På samme tid i fjor hadde vi reddet 22. I hele fjor reddet vi 45 mot 30 året før. Folk flyter og da får vi også reddet dem, sier Pedersen.

Han mener misnøyen har lagt seg. Det tror også 21 år gamle Gudbrand Oppegaard, som er på båttur i Oslofjorden.

– Det er som å ha på bilbelte. Det må være påbudt for at folk skal bruke vest.

Det er påbudt med vest i båter under åtte meter. Selv om Gudbrand ikke skal langt på tur, har han på vest. Foto: Anette Torjusen / NRK

Han har også vært med på flere seilaser hvor det utenkelig ikke å ha på vest, og han holder også kurs for barn.

– Uten vest hadde det vært over og ut hvis jeg hadde falt over bord i Atlanterhavet.

Flere av årets redninger hadde vært vanskelige hvis man ikke hadde hatt på vest.

– Vi finner flere ganske raskt, og det at de har flyteutstyr gjør dem mer synlige. Da kan man også overleve mye lengre i vannet, sier kommunikasjonssjefen.

Jon Halvorsen i Norsk Folkehjelp, som har ført drukningsstatistikk frem til i fjor, håper at det er vestpåbudet som har effekt.

– Vi ser at nordmenn i langt større grad har sikkerhetsperspektivet med seg når de driver med hobby. Man bruker hjelm på sykkel og i slalåmbakken, så vi håper vesten også vil bli like naturlig.

Vil ikke endre påbudet

– Det er positivt at antall dødsulykker med fritidsbåt gikk ned i 2016. Påbudet har nå virket to sesonger, og det er for tidlig å si noe klart om virkningene, sier statssekretær Dilek Ayhan (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Dilek Ayhan sier de følger nøye med på påbudet, men tror det er for tidlig å konkludere. Foto: Nærings- og fiskeridepartmentet

Hun sier det ikke er noen planer om utvide eller gjøre endringer i påbudet, som for eksempel å utvide det til å gjelde større båter.

Hun viser til flere tiltak de siste årene, men blant annet forsterkning og krav til båtførerbevis.

– Jeg følger utviklingen nøye, og er opptatt av at sikkerheten ved bruk av fritidsbåter skal være best mulig. Jeg mener det nå er hensiktsmessig å la de gjennomførte tiltakene få virke, før ytterligere krav eller pålegg introduseres.