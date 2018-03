Fem tips som gjør at du slipper å fryse

Erik Sveberg Dietrichs, lege og forsker. Foto: Erik Sveberg Dietrichs

Børge Ousland var den første som krysset Antarktis alene. Foto: Børge Ousland (copyright)

Du må ikke til Nordpolen for å bli kald. Er du for dårlig kledd i vanlig, norsk vinterkulde kan selv en kort tur bli et mareritt. Det er to ting du må forsøke unngå: Forfrysninger og nedkjøling.

– Hvis du ikke beveger deg nok, eller ikke er godt nok beskyttet mot kald luft og vind, synker kroppstemperaturen. Det kan i verste fall føre til at du mister bevisstheten og hjertet stopper, sier Erik Sveberg Dietrichs til NRK. Han er lege og forsker ved Universitetet i Tromsø, og har tatt doktorgrad på hvordan man behandler folk som blir nedkjølt.

En som flere ganger har opplevd at kroppens kjernetemperatur har sunket under 37 grader, er polfarer Børge Ousland. Han har frosset mer enn de fleste. På ekspedisjoner til Nordpolen, Sørpolen, Sibir, Canada og Grønland.

– Jeg merker først at jeg blir surrete i hue, klarer ikke tenke klart. Jeg blir ustø og balansen blir dårligere. Da gjelder det å få på seg mer klær, eller komme seg i varmen.

Her er Børge Ouslands beste tips for å unngå å fryse:

1. Velg store sko

Flere lag med ull og god nok plass til å bevege på tærne er viktig. Foto: Børge Ousland (Copyright)

Nede i de trange skiskoene begynner tærne å føles som stive, kalde klumper. Følelsen forsvinner, det stikker, og du vet at når føttene kommer inn i varmen igjen, blir det skikkelig vondt.

Du har sikkert opplevd å fryse på beina, det har Børge Ousland også.

– Mitt beste tips er å ha store nok sko, slik at du får plass til ekstra såle og minst to par ullsokker. Gå opp to skostørrelser, da får du plass nok.

2. Alltid ull innerst

Lag på lag med klær, og alltid ull innerst. Foto: Børge Ousland (Copyright)

Ull er viktig. Polfarer Ousland råder deg til alltid å ha ulltøy innerst, uansett om det er minus 5 eller 35.

– Ull holder deg varm. Utenpå er det lurt å ha en fleece som transporterer fuktighet, og ytterst må du alltid ha vindtette plagg.

I tillegg har Børge Ousland et ullplagg i jakkelomma som han gjerne vil anbefale: En balaklava, en heldekkende lue, også kalt Finlandshette. Den gir mye varme hvis du begynner å fryse.

Den 55 år gamle polfareren som organiserer fire turer over Grønlands-isen i år, ber eldre turgåere være påpasselige i kulda.

– Jeg merker selv at jeg fryser lettere enn før, sier polfareren. Særlig fingre og tær er mer utsatt. Når folk bikker 60 må vi være ekstra på vakt. Ta på et ekstra lag med ull, råder han.

Lege Erik Sveberg Dietrichs sier det er naturlig at eldre fryser lettere enn unge.

– Følsomheten for kulde er ikke like god, og blodsirkulasjonen blir ofte dårligere med alderen.

3. Livsviktige votter

Ullvott innerst, vindvott ytterst. Noen ganger trengs flere lag votter. Foto: Børge Ousland (copyright)

Noen plagg er viktigere enn andre. Votter er livsviktig, mener Børge Ousland, som alltid har reserve-votter i sekken

– Frostskader på tær og fingre er noe av det vi frykter mest. Det kan skje veldig raskt. På en guidet tur til Nordpolen tok en av deltagerne av seg vottene for å fikse en teltstang. Han holdt i metallet i ca. 20 sekunder, og det var nok. Han forfrøs tommelen, og måtte amputere tuppen av fingeren senere.

4. Dunvesten

Ett annet plagg Børge Ousland snakker varmt om er dunvesten sin. Den har han også alltid med på tur. Lett tilgjengelig, øverst i sekken

– En dunvest fungerer som varmeregulering. Fin å ha på når du starter turen, eller hvis du blir kald underveis. Det går raskt å ta den på utenpå vindjakka.

I dag kan turgåere velge lett dun og praktisk Gore-Tex. Polfarerne i gamle dager brukte pels. Det gjør fremdeles innbyggerne i en av verdens kaldeste byer, Jakutsk i Sibir. Der er det målt under 60 minusgrader.

– Vi mennesker kan over tid venne oss til kulde, selv om vi ikke er født og oppvokst i Sibir. Kroppen har evne til å tilpasse seg kaldere klima. Undersøkelser av folk som har overvintret i Antarktis viser at mengden underhudsfett øker og hudtemperaturen synker. Samtidig blir kjernetemperaturen i kroppen høyere. Dermed tåler kroppen kulda bedre, sier Sveberg Dietrichs.

5. Plast-trikset

En helt vanlig handlepose eller brødpose kan brukes i skoen på tur. Foto: Børge Ousland (copyright)

Tilbake til de store skoene til Børge Ousland. Ikke bare har han doble såler og flere par ullsokker. På lengre ekspedisjoner bruker han også plastposer i skoene. Tynne ullsokker innerst mot huden, så plastpose, utenpå der igjen flere varme sokker.

– Dette er et lurt tips når man skal være ute i kulda i mer enn tre dager i strekk. Fuktige sko blir fort kalde og fulle av is. Plasten fungerer som svettebarriere. Posen hindrer fuktighet fra føttene å trenge ut i skoene. Den tynne ullsokken du har innerst blir jo våt, men tørker på kroppen mens du sover, sier Børge Ousland.

Foto: Børge Ousland (Copyright)

På ekstreme og lange turer som varer over to uker er det ikke bare plast i skoene. Da sover Ousland i en plastsekk, inne i soveposen sin.

Men det slipper de fleste av oss.

Vi kommer langt med store sko og ull innerst. God tur!

