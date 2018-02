– Jeg ble ganske sjokkert da jeg kom inn på hytta.

Det sier 16 år gamle David Paulsen fra Fredrikstad. Forrige helg var han på hyttetur i Hemsedal. Søndagskvelden var han og noen venner ute og akte i flere timer.

– Det gikk skikkelig fort. Men vi ville gjerne vite hvor fort det gikk, sier han.

Paulsen lastet derfor ned en fartsmåler-app på mobilen. For å få appen til å funke, måtte han ta av seg vottene og berøre skjermen mens han akte. Det var rundt 20 minusgrader mens de holdt på.

– I starten merket jeg ganske godt at det var kaldt, men etter noen turer begynte jeg å miste følelsen i fingrene. Men det var så gøy og jeg var full av adrenalin, så vi bare fortsatte, sier 16-åringen.

Stikking i fingrene

Han målte farten til 56 kilometer i timen på det meste. Det var først da han kom hjem, at han oppdaget blemmene på tre av fingrene.

– Jeg ble ganske sjokkert og gikk opp på badet for å varme opp fingrene, sier han.

Dagen etterpå kjente han verking og stikking i fingrene. Han oppsøkte helsesøster på skolen, som sendte ham videre til fastlegen.

Fasiten? Andregrads frostskader på tre av fingrene. Førstegradsskader på resten.

Har du fått frostskader på fingrene en gang, er det lettere å få det på nytt. David Paulsen skal prøve å bli flinkere til å bruke votter. Foto: Privat

Dette gjør du

Frostskader oppstår ved at det dannes iskrystaller i huden. De sprenger celler og blodårer og gjør at cellene dør.

Ved Longyearbyen sykehus på Svalbard er de vant til å få inn turister med frostskader. Overlege Erik Krag Jenssen har sett en tendens til at flere kommer inn som følge av mobilbruk i kulda.

– Det er ikke uvanlig at man står med ubeskyttet hånd for å gjøre noe på mobilen. Når man utsetter hendene for vind og kulde på den måten, øker man risikoen for frostskader ekstremt, sier Jenssen.

Han har jobbet som lege i Longyearbyen i åtte år. Det vanligste rådet han gir er å varme opp det frosne området raskt, men jevnt. Gjerne i vannbad som ikke er varmere enn 37 grader. Eller ved å legge det frosne området mot varm hud.

Men det er én ting du må huske:

– Hvis man starter oppvarming av forfrosne områder, må man være helt sikker på at man klarer å fortsette oppvarmingen til man kommer seg innendørs. Å få en ny frostskade i allerede frostskadet vev er alvorlig, sier han.

Svalbard-lege Erik Krag Jenssen har sett det meste av frostskader.

– Hva er det verste du kan gjøre?

– I gamle dager var rådet å gni på det frosne området med snø eller vottene. Det er direkte skadelig. Ikke gni mot noe som helst, sier Jenssen.

Sliter i kulda

Svalbard-legen understreker også at hvis du har opplevd en frostskade, er det større risiko for at du kan forfryse samme område på nytt. Det har David Paulsen fra Fredrikstad allerede fått erfare.

– Jeg kommer nok til å kjenne det når det er kaldt i ganske lang tid. Fingrene mine er ganske lange og smale fra før av, og jeg har slitt med dårlig blodsirkulasjon. Dette hjelper nok ikke på, sier Paulsen.

Han sier han har lært en lekse, og har en klar oppfordring til andre som er fristet til å ta fram mobilen i kulda:

– Bruk votter og unngå å bruke mobilen. Jeg skal i alle fall prøve å gjøre det selv, sier han.