Norske kommuner tar mellom 4 600 kroner og 16 340 kroner for vann, avløp og renovasjon. Hva du må betale avgjøres av hvilken kommune du bor i. Du som forbruker kan ikke velge billigst eller best.

Det viser en gjennomgang NRK har gjort av avgiftene på vann, avløp og renovasjon i samtlige norske kommuner.

– Forskjellene er urimelig store og skaper en urettferdighet, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund (HLF).

Flere tusen i forskjell i nabokommuner

NRK har gått gjennom samtlige avgifter som kommunene selv har meldt inn til den såkalte KOSTRA-databasen hos Statistisk sentralbyrå.

Tallene viser at innbyggerne i Årdal i Sogn og Fjordane betaler minst med 4 600 kroner i året. I motsatt ende av skalaen ligger Hægebostad i Vest-Agder. Der må innbyggerne ut med 16 340 kroner per år for de samme tjenestene.

Dette viser tallene: Ekspandér faktaboks Tallene viser årsgebyr for vannforsyning, avfalls- og avløpstjenesten i hver enkelt kommune.

Tallene er eksklusive merverdiavgift (mva.).

Tallene baserer seg på tall kommunene selv rapporterer til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Årsgebyret for vann er enten et stipulert eller utregnet beløp. Disse består av et fastledd, som er målerleie, og et variabelt ledd (pris per kubikkmeter) ganget 150. Kilde: SSB

Forskjellene kan være store selv mellom nabokommuner.

I Hjartdal kommune i Telemark betaler man for eksempel 15.900 kroner i året. I nabokommunen Notodden betaler de 8.476 kroner i året.

Slike forskjeller kan man finne flere steder i Norge.

Meyer i HLF mener noe av forklaringen er at kommunene har monopol på å tilby tjenestene.

– Noen forskjeller kan forklares naturlig, andre er knyttet til at noen kommuner ikke jobber smart, er lite effektive, og at de skyver kostnadene rett over på innbyggere og forbrukerne, sier Meyer i Huseiernes Landsforbund før han fortsetter.

– Dette er monopoltjenester som vi som forbrukere betaler fullt ut. Det betyr at vi er helt avhengig av at kommunen tenker effektivitet og smarte løsninger. Det er det dessverre for få kommuner som gjør.

Kommunene mener avgiftene er lave

Kommunenes interesseorganisasjon KS mener kritikken er tynn, og at forskjellene skyldes naturlige årsaker.

Å få levert vann i verdensklasse, avløp og renovasjon for 30 kroner dagen er ikke en spesielt stor byrde på innbyggerne. Områdedirektør Helge Eide i KS

Slik forklarer de forskjellene:

Størrelsen på kommunen.

Hvor mange som bor i kommunen.

Hvordan geografien i kommunen er.

Hvor flinke kommunepolitikerne har vært til å investere i anlegg som vannverk, renseanlegg og renovasjonsanlegg.

Områdedirektør Helge Eide i KS tror innbyggerne i den enkelte kommune har forståelse for de store forskjellene.

– Ulikhet er ikke det samme som urettferdighet. Snarere tvert imot så er det veldig fornuftige grunner og rettferdig at det er forskjeller i landet. Når forskjellene er fornuftig forklart, og innbyggerne forstår hovedessensen, så er det helt greit at det er slik, sier Eide til NRK.

Han er heller ikke er enig i at prisen for de kommunale tjenestene er spesielt høy i Norge.

– Jeg synes at å få levert vann, avløp og renovasjon for 30 kroner dagen ikke er en spesielt stor byrde på innbyggerne. Dette er en fantastisk tjeneste som blir levert til norske hjem for en liten penge. Det er det normale bildet i Norge, sier Eide i KS.