Ditt bilde kan havne i en datingreklame uten at du aner det

Ved enkle bildesøk avslører NRK Forbrukerinspektørene at mange av bildene på forsiden til datingsiden Møteplassen var av falske profiler. Personene på bildene hadde aldri opprettet noen profil på siden. Noen hadde stjålet bildene, og brukt dem til å opprette falske profiler inne på Møteplassen.

En 35-år gammel småbarnsfar fra Oslo ante ingenting om dette før NRK Forbrukerinspektørene ringte han, og da hadde bildet av han vært en del av Møteplassen sin markedsføring lenge. Han synes dette er så ubehagelig at han vil helst være anonym.

– Er du sikker på at det er bilde av meg? spurte mannen da NRK Forbrukerinspektørene ringte.

Han kunne ikke tro at han var frontet som singel på Møteplassen sin forside før han fikk se det selv. Han har vært gift i tre år, og og ble nylig pappa for første gang. Bildet som var brukt var stjålet fra en pressemelding i forbindelse med jobb.

– Jeg ble liggende våken å tenke på hvem som hadde laget en profil med mitt bilde, og hva de brukte profilen til, forteller mannen.

"HERLIGE SINGLE": På forsiden til Møteplassen lå bildene av de falske profilene under teksten "Herlige single". Foto: Skjermdump Møteplassen

Reklamerer med at det er en trygg side

LOVER TRYGG OG SERIØS DATING: Under overskriften "Hvorfor Møteplassen" kommer Møteplassen med disse løftene på nettsiden. Foto: Skjermdump Møteplassen.no

Møteplassen er en av Norges største datingtjenester på nett, og de markedsfører seg som en trygg og sikker tjeneste. På nettsiden står det blant annet:

«Alle bilder og profiler kontrolleres manuelt slik at du bare har seriøse single å velge mellom.»

Dette var bakgrunnen for at NRK Forbrukerinspektørene ville se nærmere på bildene i reklamen. I annonsene til Møteplassen linkes det direkte til deres forside, der ligger et bildegalleri med aktive profiler under teksten «Herlige single». Det var disse bildene NRK gransket.

Bildet av den gifte mannen var bare toppen av isfjellet, på forsiden til Møteplassen var det flere bilder som var stjålet og misbrukt i falske profiler. NRK fant blant annet bilde av en tysk fotballspiller og et nyhetsanker i Saudi Arabia.

FLERE FALSKE PROFILER: Bildet av Rick Giese (22) var et annet bilde som NRK fant ut at var stjålet. Det var tatt fra nettsiden til fotballklubben hans Salia Sechtem i Tyskland. I den falske profilen på Møteplassen stod det at han var 26 år og fra Oslo. Foto: Skjermdump Møteplassen

– Ulovlig

Hans Marius Tessem i Slettmeg.no. Foto: Jan Tore Øverstad

– At NRK så enkelt kunne avdekke så mange falske profiler viser at her er det noe som har sviktet i rutinene til Møteplassen. Her kan de ikke har gjort god nok sjekking før de bruker bilder i markedsføringen sin, sier Hans Marius Tessem i Slettmeg.no. Han jobber med å gi råd til personer som opplever å bli krenket på nett.

Han legger til at det som har skjedd er ulovlig på flere måter.

– Det er ulovlig å lage falske profiler, men det er også ulovlig å bruke disse bildene i markedsføring. Når Møteplassen bruker bilder av personer de ikke har verifisert hvem er, så kan de ikke være sikker på at det er lovlig. Dette er fordi de som er på bildene aldri har gitt sitt samtykke til å bruke bildene.

Møteplassen: Rydder vekk mange falske profiler

Møteplassen beklager det som har skjedd, og svarer at her har noen tatt andres bilder og opprettet falske profiler.

Mathilde Modiggård, administrerende direktør for Møteplassen. Foto: Møteplassen

– Dette er brudd på våre medlemsvilkår, og noe vi tar på alvor, sier Mathilde Modiggård, administrerende direktør for Møteplassen, når hun blir konfrontert med at bildebruken er ulovlig. Videre forteller hun at etter at NRK tok kontakt med sin avsløring, har de slettet rundt ti profiler som ble brukt i deres markedsføring.

– I lyset av det som er kommet fram, så kommer vi til å gjennomgå alle våre prosesser for å sikre at bildene som brukes på vår framside tilhører de som har lastet dem opp, fortsetter hun.

Møteplassen forteller at falske profiler er et problem for alle aktører som driver med nettdating. De rydder vekk mange falske profiler med sine sikkerhetsrutiner.

– Vi gransker tusentalls bilder hver dag, og fjerner rundt 10-15 prosent av profilene som opprettes, avslutter Modiggård.