Har barnet ditt hatt voksesmerter? Det er plagsomt og kan forstyrre søvnen.

Smertene kjennetegnes ved at det gjør vondt i musklene i begge beina. Voksesmerter er ufarlig, og det rammer så mange som ett av fem barn, skriver Norsk Helseinformatikk.

– Voksesmerter skaper bekymring for mange foreldre, sier Trond Markestad, barnelege og professor emeritus i ved Universitetet i Bergen til NRK.

Her er noen råd hvis barnet ditt sliter med voksesmerter:

1. Starter ofte i treårsalderen

Norsk Helseinformatikk skriver at årsaken til voksesmerter ukjent, men at det dreier seg om en form for muskelsmerter. Voksesmerter opptrer hyppigst når barnet er mellom tre og tolv år.

– Det starter gjerne når barnet er mellom tre og fire årsalderen. Voksesmerter er veldig vanlig, men intensiteten varierer fra barn til barn, sier opplyser Markestad.

Voksesmerter den vanligste årsak til smerter i bena hos barn, men på tross av navnet ser det ikke ut til at det har sammenheng med barnets vekstspurt, som gjerne inntreffer i 12 til 15 års alderen. Smertene påvirker heller ikke barnets vekst.

2. Verst om kvelden og natten

BARN I LEK: Voksesmerter kommer gjerne i etterkant av en aktiv dag. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Det typiske er at voksesmertene opptrer om kvelden og om natten, ofte etter høy fysisk aktivitet om dagen. Muligens har det sammenheng med «tretthet» i muskulatur eller skjelettet som følge av fysisk aktivitet, barnelege Markestad.

Astrid Midtsund er helsesøster ved Ullern Helsestasjon i Oslo. Foto: Privat

Smertene varer oftest mellom 30 til 60 minutter. Barnet kan våkne av smerter i beina, gjerne foran på lårene eller bak på leggene.

– Smertene ses i sammenheng med høyt aktivitetsnivå, og det kommer gjerne i etterkant av en aktiv dag. Har barnet vært på en veldig lang tur med barnehagen, kan det oppleve voksesmerter om natten, sier helsesøster Astrid Midtsund.

Hun legger til at barn kan ha lange perioder uten voksesmerter, før det plutselig dukker opp igjen.

3. Dette kan lindre ved voksesmerter

Ifølge helsesøster Astrid Midtsund er gjengangerspørsmålet på helsestasjonen når det kommer til voksesmerter, bruk av smertestillende medikamenter. Mange foreldre blir fristet til å ty til paracet når det står på som verst, men ifølge Norsk Helseinformatikk er ikke det å anbefale.

– Voksesmerter gir seg som regel innen en halv time, og da rekker ikke medisinen å virke ordentlig før smertene uansett har gått over. Det viktigste er å gi omsorg, i form av massasje eller trøst, opplyser Midtsund.

Han støttes av Maren Sofie Mangersnes, kommunelege i Vestby.

– Voksesmerter kan være veldig vondt, men som regel går det over i løpet av 30 til 60 minutter, og da hjelper det lite med paracet. Det er et like bra tiltak stå opp, ta en varm dusj og bevege seg, sier Mangersnes.

Hun understreker at det ikke er farlig å gi smertestillende, men at du bør prøve andre tiltak først.

– Det er greit for barnet å bli vant til at ting kan gjør litt vondt innimellom. Så du bør ha litt is i magen, og forsøke massasje først, sier Mangersnes.

4. I noen tilfeller bør lege oppsøkes

VONDT I BEINA: Smertene går over av seg selv, men massasje og varmebehandling virker beroligende på de fleste barn. Oppsøk lege om barnet sliter med voksesmerter over lang tid. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Hvis voksesmertene varer over tid, bør barnet undersøkes av lege.

Marianne Huun er barnelege ved Oslo Universitetssykehus og Volvat. Foto: Volvat medisinske senter

– Har barnet i tillegg blåmerker, eller begynner å halte, bør lege oppsøkes. Da kan det være leddsmerter eller andre ting som bør sjekkes ut, sier helsesøster Midtsund.

Også barnelege Marianne Huun, mener du bør ta med barnet til legeundersøkelse om barnet plages av voksesmerter over land tid.

– Sjekk ut hos lege om det er gjentagende smerter eller påfallende vondt. Voksesmerter skal alltid være i begge beina. Ensidige smerter, på ett punkt over lang tid må alltid sjekkes ut, avslutter hun.