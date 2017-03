Dette lindrer falsk krupp

Annette Resch, privatpraktiserende barnelege ved Doktor Barnegod. Foto: Privat

– Symptomene er en hes og gjøende hoste. Det vanlige er at barnet våkner og har vanskelig for å puste inn, sier Annette Resch, privatpraktiserende barnelege ved Doktor Barnegod til NRK. Hun er spesialist i barnemedisin og har tidligere jobbet ved barneavdelingene på Rikshospitalet, Ullevål og AHUS.

Falsk krupp er en betennelsestilstand i de øvre luftveiene. Slimhinnen rundt strupehodet, luftrøret og stemmebåndet hovner opp.

Viktig å beholde roen

– Falsk krupp er lett å kjenne igjen. Barnet får hes stemme og det kommer gjerne en lyd når barnet puster inn, forteller Anette Faye-Lund, seksjonsoverlege ved barneavdelingen, Sykehuset Vestfold.

Det at barnet kan være tilsynelatende frisk ved leggetid, men våkne et par timer senere med pusteproblemer, fører ofte til at både foreldre og barn blir engstelige.

– Det er viktig at du beroliger barnet slik at pustebesværet ikke forverrer seg. Det første du bør gjøre er å ta opp i stittende stilling og la det puste inn kald luft, sier Resch.

Om vinteren kan du ta med barnet ut eller bort til et åpent vindu. Om sommeren kan du la barnet puste inn luft fra fryseboksen.

– Den kalde luften vil lindre hevelsen i strupehodet, opplyser barnelegen.

Anette Faye-Lund, seksjonsoverlege ved barneavdelingen, Sykehuset Vestfold. Foto: Privat

Falsk krupp er en ufarlig sykdom som går av seg selv, som regel i løpet av en natt eller to.

– Hvis tilstanden ikke bedrer seg eller det tilkommer en forverring, bør legevakt oppsøkes. I ekstreme tilfeller kan barnet få blek hud og blå eller grå lepper. Det betyr at barnet ikke får nok luft. Da må foreldrene ringe 113 snarest, understreker Resch.

Noen må medisineres

Som regel skyldes falsk krupp parainfluensavirus og oppstår gjerne i forbindelse med en forkjølelse. Influensa og RS-virus kan også utløse falsk krupp.

Parainfluensa opptre hele året og som alle andre virus er det smittsomt.

– Den underliggende virusinfeksjonen er smittsom, men det er ikke sikkert barnet vil reagere på viruset med falsk krupp, bemerker Resch.

Noen barn har så kraftig kruppreaksjon at de må legges inn på sykehus. Dette er gjerne barn som utvikler falsk krupp ofte. Barn med astma og andre kroniske sykdommer vil også trenge medisinering i større grad enn helt friske barn.

– Behandlingen kan være kortison som vil dempe hevelsen på slimhinnene, sier Resch.

Det er de minste barna mellom seks måneder og tre år som er mest utsatt for falsk krupp. De har trangere struperør og immunforsvaret deres er ikke ferdig utviklet.

– I utgangspunktet er det allmenntilstanden som avgjør om et barn skal være hjemme fra barnehagen, men er hosten uttalt er det lurt å holde seg hjemme, understeker Faye-Lund.