Ammende kvinner får i seg alt for lite jod

– Dette er alvorlig siden flere studier de siste årene har vist at at jodmangel hos mor under svangerskap kan påvirke barns utvikling, sier Sigrun Henjum, førsteamanuensis og klinisk ernæringsfysiolog ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun er en av forfatterne bak den første studien i Norge som ser på jodstatus blant ammende kvinner. Forskerne har inkludert 175 ammende kvinner fra forskjellige deler av Oslo og målt nivå av jod i morsmelk og urin, i tillegg har de registrert hvor mye jod kvinnene har spist gjennom kosten.

Sigrun Henjum er førsteamanuensis og klinisk ernæringsfysiolog ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Høyskolen i Oslo og Akershus

Studien viser at 80 prosent av kvinnene ikke får i seg den anbefalte mengden jod. I tillegg er kunnskapsnivået om jod veldig lavt hos gravide og ammende.

Jodmangel på fremmarsj

På 1950 tallet ble kufor i Norge tilsatt jod og dette førte til at melk og meieriprodukt ble den viktigste kilden til jod i kostholdet. Man har derfor siden antatt at nordmenn får i seg nok jod gjennom kosten.

– Inntak av melk, yoghurt og hvit fisk har gått ned de siste tiårene i noen befolkningsgrupper. Dette kan forklare hvorfor flere har jodmangel, sier Henjum til NRK.

Jod er viktig for stoffskiftet, og for normal vekst og utvikling av hjernen hos foster og små barn. Flere undersøkelser viser at jodmangel nå er på fremmarsj i Norge. Gravide, ammende og små barn er mest utsatt.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan jodmangel hos mor henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år.

– Et lite barn, som hovedsakelig får næring gjennom morsmelk, er derfor helt avhengig av at mor har nok jod i kostholdet, sier Henjum.

Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg

Anbefaler jod i salt

– Det er svært alvorlig at ammende ikke får i seg nok jod. Vi vil se nærmere på hvilke tiltak som kan iverksettes for å sørge for at kvinner får i seg tilstrekkelig jod, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Nasjonalt råd for ernæring anbefalte i fjor at alt salt blir tilsatt jod, nettopp fordi mange nordmenn lider av jodmangel. Før det bestemmes om det skal bli obligatorisk å tilsette jod i salt må Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjøre en risikovurdering.

– Denne bestillingen gjøres på oppdrag fra oss, og vi er i ferd med å ferdigstille den. Det er også andre aspekter som skal vurderes i forhold til jod, for eksempel «ny mat» som tang og tare som inneholder veldig mye jod, sier Ellen Kielland, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet i Mattilsynet.

Er du usikker på om du får i deg nok jod? Test jodinntaket ditt på nettsiden melk.no.