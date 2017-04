Rag'n'Bone Man i Oslo. Foto: Mattis Folkestad / NRK

Fenomenet «Rag'n'Bone Man» OSLO (NRK): Rapperen som ble dyttet opp på scenen av pappa, med klar beskjed om å synge.

– Det er helt fantastisk og det slutter aldri å overraske meg!

Den store vennlige kjempen med soul og funk tatovert på knokene svarer på hva han tenker om følgerskaren. En gjeng som etter hvert har vokst seg enorm. NRK møter «Rag'n'Bone Man» på restaurant El Paradiso på Grünerløkka i Oslo sju timer før han skal holde konsert på Parkteatret rett bortenfor.

På Youtube er videoen til hitsingelen «Human» fra debutalbumet avspilt mer enn 220 millioner ganger. Det er kanskje ikke på The Fox-nivå enda (662 millioner avspillinger), men det er ekstremt. Videoen ble lagt ut i juli 2016.

«Rag'n'Bone Man» har ikke rukket å bli blasert:

– Jeg møter folk over alt i verden som har et forhold til musikken min. Det er utrolig.

Han forteller om hva det betyr å bety noe. Om folk som forteller om hvordan de har brukt musikken hans til å komme seg igjennom vanskelige perioder. Om folk som forteller ham at de har brukt musikken hans i begravelser. Hans sanger i begravelsen til noens bestemor. Det gjør inntrykk.

TATOVERT TYPE: «Rag'n'Bone Man» viser fra tatoveringene sine. Soul og funk-motivene kom på for omtrent 10 år siden. Omtrent samtidig som han skjønte at han kunne synge. Foto: Mattis Folkestad / NRK

Sangeren blir født. Rory Graham, som han egentlig heter, er nærmere to meter høy, skjeggete og tatovert. Mye. Men selv om han ser ganske barsk ut har han ikke alltid vært sikker på sin egen stemme.

Det var ikke før faren nærmest dyttet ham opp på scenen på hans egen 21-årsdag under en «åpen mikrofon»-seanse på en lokal bluesbar, at Rory forsto hva han hadde i halsen.

– Før det hadde jeg ikke sunget foran folk. Jeg hadde rappet og spilt jungle-greier, men jeg var nervøs for å synge.

Responsen fra publikum var umiddelbar og overveldeldende.

– Det var den ene gangen jeg trengte for å komme ut som sanger. Jeg var sky før det, og er vel egentlig fortsatt litt sky, forteller Graham som nå er 32 år gammel.

For selv nå, etter utallige liveopptredener og masse erfaring, er han ikke kvitt den siste resten av nervøsitet. Han tror ikke lenger på at den blir borte. Men han elsker å opptre.

– Man kan si hva man vil om sosiale medier og Youtube og betydningen av disse kanalene, men konserter er det viktigste for meg. Når jeg spiller for flere tusen under en festival så er det kanskje 500 som kjenner meg fra før, mens resten av publikum trolig møter meg for første gang. Disse møtene er viktigere enn noe annet, sier Graham med overbevisning i stemmen.

VILLE DREVET MED MUSIKK UANSETT: – Lidenskapen er den samme som jeg hadde som 14-åring. Foto: Mattis Folkestad / NRK

Ingen umiddelbar suksess i hjemlandet. Hitlåta «Human» fra plata med samme navn gikk ikke til topps i England rett etter utgivelse, det gjorde den derimot i Tyskland. Og det var ikke før en X Faktor-deltaker (Emily Middlemas) covret låta hans i et TV-program i november 2016 at britene virkelig fikk øya opp for «Rag'n'Bone Man».

Siden den gang har han stukket av med «British Breakthrough Act» og «Critics' Choice Award» under Brit Awards 2017. Adele vant sistnevnte pris i starten av sin karriere i 2008. Hun har klart seg greit siden.

– Og nå er du berømt?

– Berømt? Nja. Jeg vil heller bli kalt suksessfull eller vellykket. Det finnes katter på nett som er berømt, sier Graham mens han smiler.

Vi spør ikke hva han tenker om X Faktor-nødhjelpen han fikk, men han har i tidligere intervjuer fortalt at han syntes versjonen var god, men at X Faktor ikke akkurat er hans greie.

Rory Graham vokste opp uten TV. Men det var et hjem fylt med musikk. En ung Rory fikk Bob Dylan, Joni Mitchell og Fairport convention inn med morsmelken. Fra farssiden kom bluesen. John Lee Hooker og Muddy Waters, for å nevne noen. I ungdomsåra snubla han innom hardtslående band som Tool og Skunk Anansie, før hiphopen overtok all oppmerksomhet.

Etter oppveksten i den lille byen Uckfield i East Sussex, sør i England, flyttet han til Brighton litt lenger vest, og ble en del av den lokale rap-scenen der. I 2013 signerte han sin første platekontrakt, og ble fulltidsmusiker.

Men selv om han var på grensa til suksess med låta «Bitter End» i 2015, som fikk plass på et par BBC radiolister, var det ikke før «Human» ble utgitt i 2016 at det virkelig smalt. Og når det endelig smalt, så smalt det høyt.

Og ikke bare i Tyskland, der suksessen kom først. Låta nådde toppen av ulike singellister i Belgia, Østerrike, Tsjekkia, Polen, Kroatia, Hellas og Skottland, for å nevne noen. I tillegg solgte den til gull i flere andre land. «Rag'n'Bone Man» gikk fra undergrunnsscenen i England til toppen av Europa nærmest over natta. Farens vennlige puff på bursdagen ti år tidligere betalte seg.

– Var du noen gang nær ved å gi opp musikkdrømmen før gjennombruddet?

– Mange ganger. Det er ikke spesielt luksuriøst å reise til den andre siden av landet på den ene fridagen du har i uka, for å spille dårlig betalte jobber. Men jeg tror jeg ville holdt på med musikk uansett. Jeg har fortsatt den samme lidenskapen som jeg hadde da jeg var 14 år. Da vi sparte penger i to-tre uker for å reise til London på konsert.

– Hva handler egentlig «Human» om?

– Den handler om hvordan folk flest klager for mye noen ganger. Og om hvordan man kanskje bør ta et steg tilbake og se at det finnes andre ting å bekymre seg for.

SAGT TIL AVISA THE TELEGRAPH: «I’m no Justin Bieber. But if you don’t like the way I look, that’s your problem, not mine»” Foto: Mattis Folkestad / NRK

Vi er nødt til å runde av. «Rag'n'Bone Man» har blitt småforkjøla i Danmark og vil ikke risikere å miste stemmen. All reisingen og alle møtene med publikum inspirerer, men det er også risikabelt.

– Jeg tar folk i hånda hele tiden, over alt, så det det er fort gjort å bli sjuk.

– Et siste spørsmål. Er tittelen på den siste singelen din «Skin» en hommage til sangeren i Skunk Anansie med samme navn? (Han var stor fan av bandet og vokalisten Skin. Hans første plate var «Paranoid & Sunburnt». Dette ER et smart spørsmål. red.anm.)

– Nei.

FØRSTEPLATA: «Rag'n'Bone Man» har i tidligere intervjuer fortalt at den første plata han kjøpte var Paranoid & Sunburnt av Skunk Anansie. Foto: Mattis Folkestad / NRK

Låta som gjorde ham kjent:

BRAKSUKSESS: Rag'n'Bone Mans «Human» har godt over 200 millioner avspillinger.