Joshua French: – Det verste var å finne Tjostolv død

French har vært hjemme siden 17. mai i fjor. Han har brukt tiden til å bli frisk og trene seg opp, åtte år som fange i Den demokratiske republikken Kongo har satt spor.

Han og Tjostolv Moland dømt til døden etter skuddet som drepte sjåføren de hadde hyret inn. Nå snakker han i NRK-podkasten «To hvite menn».

– Tjostolv var omgjengelig og intelligent, og litt av en drømmer også. Verden er et mindre sted uten en eventyrer som han, sier French.

– Jeg savner hans gode selskap. Vi kunne sitte og prate sammen i timevis, det gikk vi aldri lei av, sier han.

Kongolesisk rett idømte dem flere dødsstraffer, men siden landet ikke praktiserer henrettelser ble straffen i praksis omgjort til livstid.

I «To hvite menn» forteller French at de to nordmennene var på oppdrag i Kongo da sjåføren deres, Abedi Kasongo, ble drept.

Tungt å bli dømt for å ha drept kameraten

De første årene i Kongo satt Moland og French i et fengsel i Kisangani før de ble overført til soning i hovedstaden Kinshasa. Det ble hele tiden jobbet fra norsk side med å få de to overført til Norge, men for Tjostolv Moland kom løsningen for sent.

Joshua French sier at den verste opplevelsen var å finne Moland død.

– Jeg visste med en gang at «dette kommer jeg til å bli beskyldt for», sier han.

Joshua French skriver bok om årene i kongolesisk fengsel. Han sier det var de tyngste årene han har opplevd. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

Selv om kongolesiske rettsmedisinere først mente at Moland hadde tatt sitt eget liv, endret de oppfatning. French ble stilt for retten, tiltalt for å ha drept kameraten. Norske rettsmedisinere som deltok i obduksjonen, mente dommen var et justismord.

– Å bli beskyldt for noe jeg ikke hadde gjort. Å drepe min beste venn. Da ble det for mye for meg. Da traff jeg en vegg, sier han.

– Moland hadde fortjent å oppleve mer

Mens Joshua French satt fengslet jobbet både norsk og britisk UD for å få ham utlevert. Moren hans, Kari Hilde French, flyttet til Kinshasa og besøkte sønnen så ofte hun kunne. Familiens støttespillere samlet inn penger, og jobbet hardt for å få til en soningsoverføring eller en utlevering.

Moren til Joshua, Kari Hilde French, flyttet til Kinshasa der sønnen satt fengslet. Foto: Marit Kolberg / NRK

Åtte år etter drapet på Kasongo, kom den norske fangen hjem til Norge. En avtale mellom moren til Joshua French og enken etter sjåføren, gjorde det mulig.

I dag bor French på et gårdsbruk i Vestfold. Han forteller at han tenker på bestevennen nesten hver dag.

– Da får jeg alltid et smil om munnen og tenker at det var en kul og artig kar å kjenne.

– Føler at du må leve litt for Tjostolv Moland?

– Jeg tar en drink iblant for han. Selv om jeg tror på Gud, skal jeg ikke være nedlatende og si at han sikkert har det bra der han er nå. Han hadde fortjent å oppleve mer av dette livet her.