– Joshua French blir benådet av hensyn til moren. Det er ikke snakk om soningsoverføring til Norge, sier Kongos justisminister, Alexis Thambwe Mwamba til NRK. Foto: Christine Præsttun / NRK

– French blir en fri mann, utdyper justisministeren.

Det er fortsatt en del prosedyrer som må på plass før Kabila kan skrive under en benådning.

Ifølge Mwamba kan løslatelsen skje i løpet av alt fra en uke til om noen måneder. Han garanterer at det vil skje i løpet av 2017.

I midten av februar skrev VG at det skal foreligge en avtale om soningsoverføring av French til Norge. Utenriksminister Børge Brende bekreftet at det har vært fremgang i saken det siste året.

Dømt for drap på kameraten

French er dømt til døden og til fengsel for livstid i Kongo. Han har snart sonet åtte år i kongolesisk fengsel.

34-åringen er norsk og britisk statsborger. Han og kameraten Tjostolv Moland ble pågrepet i Kongo i mai 2009, kort tid etter at sjåføren deres, Abedi Kasongo, ble drept.

De to ble pågrepet og tiltalt for drapet, og en militær ankedomstol dømte dem året etter til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, væpnet ran og for å ha inngått et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for drapet på sjåføren.

I august 2013 ble Moland funnet død på cellen de to delte i militærfengselet Ndolo i hovedstaden Kinshasa.

De lokale myndighetene fastslo først at han hadde tatt sitt eget liv, men ombestemte seg og tiltalte French for å ha drept kameraten. I 2014 ble French dømt til livstid for overlagt drap på Moland.