Eurovision-finale blir arrangert i Tel Aviv

Den europeiske kringkastingsunionen, EBU, måtte gå nokre ekstra rundar før dei landa på at Tel Aviv skal vere arrangørbyen for Eurovision Song Contest neste år.

Det blei klart torsdag ettermiddag, bekreftar arrangørane i ei pressemelding.

Semifinalane blir haldne 14. og 16. mai i Expo Tel Aviv. Finalen er 18. mai same stad.

Det har vore fleire byar i Israel som har vore vurdert som finaleby for konkurransen, men Tel Aviv hadde den beste totalpakken, ifølgje ESC-sjef Jon Ola Sand.

– Vi valde Tel Aviv fordi dei alt i alt hadde det beste opplegget for å vere vertskap for verdas største direktesende musikkarrangement. Vi gler oss til å ta konkurransen til ein heilt ny by, og ser fram til å samarbeide med den israelske kringkastaren om å gjere neste års Eurovision Song Contest til den mest spektakulære så langt.

Vil ha boikott

I mai blei det klart at det er Israel som blir vertsland for finalane i Eurovision Song Contest neste år. Netta med «Toy» innfridde favorittstempelet, og klukka seg heilt til topps i Lisboa i Portugal.

Men det som skapte reaksjonar etter finalen, var då ho i sigerstalen ropte:

– Neste gang i Jerusalem!

Finalen i ESC blei arrangert i Jerusalem både i 1979 og 1999. Og mange i Israel har meint at det var naturleg at finalen gjekk der også i 2019. Statsminister Benjamin Netanyahu gjekk langt i å garantere at Jerusalem skulle bli arrangør.

Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu har engasjert seg for å få Eurovision Song Contest til Jerusalem. Samtidig har han sagt at det til sjuande og sist er kringkastaren og EBU som må avgjere kvar finalen skal vere. Foto: Jack Guez / AFP

Men situasjonen i Midtausten har gjort at fleire organisasjonar har åtvara mot Jerusalem som arrangørby, og oppmoda til boikott om byen skulle bli vald. Fredag i førre veke underteikna fleire verdskjende artistar eit opprop der dei oppmoda til boikott uavhengig av kva by som blei vertsskap.

Så langt har 23 land sagt at dei vil delta i Israel. Noreg er blant desse. Men mange av landa som deltok i 2018, har venta på avgjerda av arrangørby. Eitt av landa som har sete på gjerdet er Island. Der har det også vore underskriftsaksjonar mot deltaking i ESC neste år.

Stiller ei rekkje krav til Israel

I slutten av august sende styret i ESC eit brev til Benjamin Netanyahu, der dei kjem med ei rekkje krav til den israelske statsministeren.

Ifølgje Times of Israel inneheld lista blant anna krav om at israelske styresmakter ikkje blandar seg inn i organiseringa av arrangementet.

I tillegg krev dei ein garanti om innreise for tilreisande publikum, uavhengig av deira politiske ståstad, seksuelle orientering og religion.

Lista inneheld også krav om at regjeringa garanterer full presse- og ytringsfridom for alle deltakarar og delegasjonar under opphaldet deira.

Kunne ha mista finalen

Men Israel stod i august i fare for å miste heile arrangementet neste år. Grunnen var at den israelske kringkastaren ikkje ville ta rekninga aleine, skreiv Aftonbladet. Dei bad difor om hjelp frå regjeringa for å få betalt inn depositumet.

Men det heile ordna seg i siste liten. Same dag som fristen for å betale gjekk ut, blei pengane betalte inn til EBU.

Dei neste vekene er det venta at arrangøren også skal presentere logo og slagord for konkurransen neste år. I tillegg er det venta at det snart vil vere avklart kven som skal vere programleiarar.