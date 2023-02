– Med bakgrunn i funnene NRK har gjort; hva er landbruksministerens kommentar til hvordan utvelgelsen av naturverdier i skogen blir gjennomført?

– Miljøregistreringene gjennomføres etter en instruks basert på forskningsresultater om sammenheng mellom arter og livsmiljøer, og skogeierne og deres organisasjoner velger hvilke registrerte forekomster som ikke skal hogges.

Skogeierne har på denne måten – så langt – satt til side rundt 1,2 millioner mål skog – et areal som tilsvarer rundt 170 000 fotballbaner – som nøkkelbiotoper som ikke skal hogges. Dette er båndlegging av skog som næringen pålegger seg selv – og som innebærer tap av inntekter – uten erstatning fra det offentlige. Skogeiernes organisasjoner legger også betydelige ressurser i å overvåke at disse områdene forvaltes som forutsatt og å håndtere eventuelle avvik.

– Blir artsmangfoldet i skogen, som inkluderer nær halvparten av alle våre rødlistede arter, godt nok vernet med dagens skogbrukslov- og forvaltning?

– Den samlede forvaltningen av natur i Norge skal sikre vern og beskyttelse av naturverdier. Samtidig skal naturressursene forvaltes på en måte der vi får en god overgang fra svart til grønt karbon og der vi skal sikre tilgang på råvarer og lokale arbeidsplasser og verdiskaping.

De viktigste lovene i denne samlede forvaltningen av skog er plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og skogbruksloven, og gjennom dem har vi ambisjoner om både vern av natur og bruk av natur.

Utfra de hensynene denne balansen krever - og når vi ser hva våre kunnskapsbaser forteller oss; Landsskogtakseringen, Rødlista mv – så vil jeg si at vi i dag har en god forvaltning av både bruks- og verneinteresser. Men forvaltningen og næringen kan selvsagt alltid bli bedre.

– Gir summen av lover og forskrifter tilstrekkelig beskyttelse for denne delen av naturen vår?

– Landsskogtakseringen viser at vi får mer skog, vi får mer gammel skog, vi får flere store og gamle trær, og vi får mer dødt trevirke. Vi ser altså at viktige verdier for det biologiske mangfoldet utvikler seg positivt. Slik sett er det min vurdering at vi har en god balanse.

– Hvilke konkrete punkter vil regjeringen forbedre?

– Det er alltid mulig å gjøre ting bedre når det gjelder miljøkunnskap og miljøhensyn. Det pågår oppfølging både med hensyn til registreringsopplegg, økt overvåking av nøkkelbiotoper og styrkede krav til kompetanse hos dem som gjennomfører miljøregistreringene. Parallelt har skognæringen arbeidet sammen med miljøbevegelsen og andre for å forbedre og effektivisere sertifiseringssystemet PEFC. Vi ser derfor ikke at det er noe ved skogsektorens miljøprofil som er kritisk eller i nærheten av kritisk.

Vil ha mer kompetanse

Mani Hussaini, stortingsrepresentant fra Akershus, svarer på vegne av Arbeiderpartiet:

– Etter å ha lest NRKs saker mener jeg vi trenger kompetanseheving i skognæringen når det gjelder kartlegging av økosystemet i skogen. Vi trenger også at bekjempelse av miljøkriminalitet prioriteres høyere hos politiet. Dersom påtalemyndighetene oppfatter lover og forskrifter som skal ta vare på naturen som uklare, har vi åpenbart en jobb å gjøre med å tydeliggjøre naturens plass i lovgivningen