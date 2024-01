Ny forskning: Grønlandsisen kan ha smeltet 20 prosent mer enn vi trodde

Det viser en ny studie publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet Nature.

– Jeg ble overrasket over at det var så mye is som ikke er tatt med i beregningene tidligere, sier Elin Darelius, professor i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen. Hun har sett på den nye studien.

Det er godt kjent at mye Grønlandsis har smeltet som følge av global oppvarming.

Men tidligere beregninger har ikke tatt for seg endringer i hvor fronten til isbreer som ligger i fjorder befinner seg.

Ifølge studien har Grønland mistet 5000 kvadratkilometer med is på denne måten mellom 1985 og 2022. Det tilsvarer tusen gigatonn – eller tusen milliarder tonn – mer tapt is.

Grønland kan dermed ha mistet 20 prosent mer is enn vi har trodd.

Man har tidligere ikke greid å fange opp at dette arealet endres, forklarer Darelius.

Men i den nye studien mener forskerne de har knekt koden med nye metoder.

Smeltende isbre i Scoresbysund. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Fant svar med kunstig intelligens

Forskerne har nå blant annet brukt kunstig intelligens for å analysere satellittbilder.

Slik har de kartlagt endepunktene til isbreene på Grønland for hver måned gjennom 37 år. De analyserte over 236 328 endepunkter for å komme til konklusjonen.

Med unntak av én isbre som opplevde beskjeden vekst, forteller funnene en tydelig historie:

– Nesten hver eneste isbre på Grønland trekker seg tilbake. Og sånn er det uansett hvor du ser, sier isbreforsker Chad Greene ved NASA til New York Times. Han er hovedforfatter på studien.

– Tilbaketrekningen skjer over alt og på samme tid, sier han.

Funnene er viktige, mener Darelius.

Ifølge studien har det ekstra smeltevannet ført til liten grad av havstigning, fordi isen som smeltet allerede delvis lå under vann.

– Men det påvirker hvordan isen bakom forflytter seg, sier Darelius.

Når isen under vann forsvinner, kan det bidra til å sette fart på smeltingen på land, skriver Bloomberg. Og det bidrar til å øke havnivåene.

Is driver vekk fra en isbre i Scoresbysund. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Vil undersøke effekt på Golfstrømmen

En annen ting forskere er bekymret over, er effekten den ekstra smeltingen kan ha på AMOC, eller Atlantic Meridian Overturning Circulation.

Dette er kjent som motoren til en del av den viktige Golfstrømmen. Den har en direkte effekt på våre liv og påvirker været og klimaet vårt.

Dette bildet viser hvordan AMOC-systemet fungerer. Golfstrømmen tilhører dette systemet. Foto: Stefan Rahmstorf (Nature 1997), Creative Commons BY-SA 4.0.

Når is smelter på Grønland, dumpes store mengder ferskvann i havet. Det kan svekke AMOC.

Dette er et spørsmål mange oseanografer som jobber i nord er opptatt av, sier Darelius.

– Ytterligere ferskvannstilførsel fra Grønland forsterker jo ikke AMOC, for å si det sånn, sier hun.

Tilstanden til AMOC, om den kan kollapse, og når det kan skje, har vært gjenstand for stor debatt blant forskere.

Nå håper Chad Greene at deres nye funn kan brukes til å finne flere svar.

– Vi fant tusen ekstra gigatonn med tapt is. Nå sier vi til havmodellere: «putt dette i modellene deres, og se om det påvirker ting,» sier Greene til The Guardian.