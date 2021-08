Grønland: På én dag smeltet nok is til å dekke Norge med 2 cm vann

Forsker mener nye kinesiske rakettsiloer gjør verden «litt skumlere»

I sommer er det avslørt at Kina bygger opp mot 230 siloer for raketter som kan bære atomvåpen. – Dette er symptom på at stormakts-rivaliseringen øker og at verden blir litt skumlere, sier forsker Kjølv Egeland.