Ny forskning: Golfstrømmen kan kollapse innen 2050

Blant alle havstrømninger på vår planet, er nordmenn kanskje mest kjent med Golfstrømmen.

Det er ikke så rart, siden Golfstrømmen har den største påvirkningen på våre daglige liv. Den har en direkte effekt på våre liv og påvirker været og klimaet vårt.

En forskergruppe frykter nå at hele systemet kan kollapse så tidlig som i 2025, men mer sannsynlig innen 2050.

Årsaken til bekymringen er smeltingen av Grønlandsisen, økt nedbør og en økning i ferskvann fra elver som tømmer seg ut i polhavet.

Alt dette forsterkes av klimagassutslipp.

Men før vi ser på rapporten, la oss ta en titt på hva Golfstrømmen egentlig er.

«Europas hetepumpe»

Sjøen som befinner seg mellom Europa/Afrika og Nord- og Sør-Amerika heter Atlanterhavet. Og selv om det kanskje ikke alltid ser sånn ut, er dette vannet i konstant bevegelse.

Men hvor vannet beveger er ikke tilfeldig. Det følger et system som har utviklet seg gjennom tusenvis av år. Systemet som Golfstrømmen tilhører kalles for Alantic Meridional Overturning Circulation (AMOC).

Den nordatlantiske strømmen er også en del av dette systemet.

Smeltende isbreer ved vestkysten nær Nuuk, Grønland. Foto: Reuters

Vind drar med seg vannet som befinner seg utenfor kysten av Vest-Afrika over til Mexicogolfen. Der varmes vannet opp, før det snur på grunn av endringer i vinden og jordas konstante rotering.

Dermed reiser det samme vannet over til Europa. På veien kjøles det litt ned.

Dette bildet viser hvordan AMOC-systemet fungerer. Golfstrømmen tilhører dette systemet. Foto: Stefan Rahmstorf (Nature 1997), Creative Commons BY-SA 4.0.

Flere dyrearter bruker golfstrømmen som en slags motorvei fra Karibia til Europa. Men vi får også en stor mengde varm vind gjennom Golfstrømmen.

Så hvordan kan dette systemet kollapse? Jo, gjennom en stor tilførsel av ferskvann. Enten det er ved nedbør eller ved at isen i nord smelter.

NRK forklarer Hvordan har forskerne kommet frem til dette? Bla videre Drivhusgass Økte drivhusgassutslipp fører til at isen i Arktis smelter. Samtidig regner det kraftigere over havet. Dette tilfører mer ferskvann. Mer ferskvann, mindre salt Vannet i Golfstrømmen inneholder mye salt. Jo mindre salt, jo mindre tetthet. Jo mindre tett vannet er, jo mindre synker det ned i havet. Jo mindre det synker, jo mer bremses strømningen opp. Vippepunkt Før eller siden kan det hele stoppe opp. Det er dette forskerne snakker om når de sier at Golfstrømmen har et «vippepunkt». Havoverflatetemperaturer Rapporten bruker havoverflatetemperaturer som strekker seg tilbake til 1870 som en indikator på endringer i styrken til Golfstrømmen. Katastrofale konsekvenser Forskerne brukte disse dataene for å vise at vi er på vei til vippepunktet, og dermed gi en dato på når det eventuelt vil skje. Går vi forbi dette vippepunktet, kan det få katastrofale konsekvenser for Europa og verden. Forrige kort Neste kort

En verden uten Golfstrømmen

Forskere har lenge advart mot at Golfstrømmen kan kollapse. I 2018 rapporterte de at den var på sitt svakeste på 1600 år.

Uten Golfstrømmen ville det vært fem til ti grader kaldere i Europa. Vinterne ville vært lengre og landskap isdekket.

Et par ser soloppgangen over Atlanterhavet i Florida. Snart kan det samme havet være uten den famøse Golfstrømmen. Foto: AP

En potensiell kollaps kan forstyrre regnet som milliarder av mennesker er avhengige for matproduksjon i India, Sør-Amerika og Vest-Afrika.

Havnivået vil stige langs den østlige kysten av Nord-Amerika. Regnskogen i Amazonas og isarkene i Antarktis trues.

Den nye rapporten gir en tidshorisont på når dette vippepunktet kommer. Hvis de har rett, er det rett rundt hjørnet.

2025

Forskerne mener at Golfstrømmen kan kollapse så tidlig som i 2025.

De hevder at dataene viser at vippepunktet for en totalkollaps vil komme et sted mellom år 2025 og 2090. Mest sannsynlig en gang rundt 2050, dersom verdens karbonutslipp ikke reduseres.

Men rapporten møter skepsis i deler av forskningsmiljøet.

Noen forskere mener at antakelsene om hvordan og når et vippepunkt vil utspille seg, og usikkerheten i dataene, er for store til at man gi et tidspunkt.

Men alle er enige om at tilstanden til Golfstrømmen er bekymringsfull og at vi må redusere karbonutslippene våre.

FNs klimapanel skrev i 2019 i en egen rapport at Golfstrømmen vil svekkes i løpet av dette århundret, men at det er lite trolig at det vil kollapse.

Fullmåne over Oslo en vinterdag i 2022. Kollaps av Golfstrømmen kan føre til at Norge får et klima som ligner mer Alaska. Foto: NTB

Samtidig som alt dette skjer, står store deler av Europa i en av de verste hetebølgene i moderne tid.

Temperaturene har nådd 49 grader i Italia, og godt over 40 grader i Spania, Frankrike, Hellas, Kroatia og Tyrkia.

Spørsmålet er derfor: kan hetebølger kompensere forsvinningen av golfstrømmen for Europa?

Det enkle svaret: det spørs om man er i Sør- eller Nord-Europa, sier Rasmus Benestad.

Påvirker Europa forskjellig

Benestad har tatt den korte turen fra kontorene til Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo der han jobber, til Marienlyst for å prate om forholdet vær og klima.

Han forklarer at man frykter at varmen som Golfstrømmen tar med seg, vil svekkes ved klimaendringene.

Kollaps av Golfstrømmen vil påvirke Nord- og Sør-Europa forskjellig, forklarer klimaforsker Rasmus Benestad. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Dette vil påvirke Europa forskjellig.

– For Nord-Europa medfører det en lavere risiko for hetebølger, men for Sør-Europa kan det gjøre dem enda mer intense og utbredte, sier Benestad.

Man kan derfor seg for seg at Norden vil ligne mer på Alaska, som er omtrent 5°C kaldere enn de nordiske land.

– En svekket havstrøm i Nord-Atlanteren vil nok gjøre at oppvarmingen hos oss vil gå tregere enn andre steder på kloden. Hvilken betydning den vil ha for nedbør og stormer er derimot vanskeligere å si noe om, sier Benestad.

Hunden som vokter helvete

Når NRK møter Benestad er temperaturen og været i Oslo komfortabel. Solen skinner og sommerværet har roet seg, men det har det ikke i store deler av verden der varmerekordene smelter på rekke og rad.

Svetten pipler og skogbranner herjer med både turister og fastboende. Flere titalls mennesker har mistet livet i skogbrann i Algerie, Italia og Hellas.

Svette dekker ansiktet til Juan Carlos Biseno i California idet temperaturen stiger til 46 grader, 19. juli 2023. Foto: Gregory Bull / AP

Hetebølgen som nå tynger Sør-Europa kalles «Kerberos» etter den trehodede hunden som vokter helvete i gresk mytologi. Værmønsteret bærer også med seg flammer.

Hercules kjemper mot den trehodede hunden Kerberos i dette maleriet av Peter Paul Rubens (1636) Foto: Wikimedia Commons

Uten global oppvarming ville hetebølgene vært langt mindre intense. Det slår forskergruppen World Weather Attribution (WWA) fast.

Makstemperaturen ville vært 2,5 grader lavere i Sør-Europa og 2 grader lavere i USA.

På grunn av klimaendringene var det 50 ganger mer sannsynlig at det skulle bli hetebølge i Kina, skriver forskerne.

Rapporten ser på enkelthendelser som hetebølger og prøver å se på om det kan ha oppstått på grunn av klimaendringer, noe den konkluderer med at den kan.

Men hvordan vet vi det?

– Vi begynner å se det matematikken fortalte oss ville skje, sier Benestad om rapporten til WWA. Samtidig har vi aldri hatt bedre kunnskap og vitenskap om hva konsekvensene av klimaendringene er, legger han til.

– Har ikke vært flinke nok til å fortelle

Vi vet at det kan være vanlig at klimaet på planeten vår endrer seg ved å se på utviklingen de siste millioner årene. Vi har hatt istider og varmere dager. Det Benestad og andre forskere er opptatt av, er hyppigheten i disse endringene.

Forskere lager modeller for å studere enkelthendelser som hetebølger og temperaturrekorder. Disse modellene ser på hvor ofte slike enkelthendelser vil oppstå med og uten de nåværende drivhusgassutslippene. Målet med dette er å se om drivhusgass øker sannsynligheten.

Rasmus Benestad sier det ikke er for sent å snu, men da må vi gå over til nye energikilder og kutte drivhusgassutslippene. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Modellene viser at hyppigheten i hetebølger og varmerekorder øker med drivhusgassutslipp. Det er egentlig enkel matematikk.

Se for deg at planeten vår er en pasient på intensivavdelingen på et sykehus. Pasienten, eller planten, overvåkes for alt som påvirker den, gjennom satellitter og instrumenter.

– Vi får en beskrivelse av hvordan klima endrer seg, og vi ser at drivhuseffekten forsterkes fordi vi produserer mer drivhusgasser.

Hei! Hei! Takk for at du leste helt ned hit. Har du tips til hva vår neste sak bør handle om? Eller har du noen tanker eller innspill til denne saken? Send oss en e-post! Vi jobber for det meste med utenriksnyheter og klima- & miljø.