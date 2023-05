AUF vil stoppe regjeringens planer om gruvedrift på havbunnen

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

– Vi tar kampen mot å åpne for gruvedrift på havbunnen på Arbeiderpartiets landsmøte, og det forventer vi også at Arbeiderpartiet landsmøte går inn for, sier Astrid Hoem, leder i AUF.

Gruvedrift er i vinden om dagen. Mineralene man henter ut er viktige ingredienser i klimaløsninger som elbilbatterier og vindturbiner. Og verden trenger mer av dem fremover.

Det ligger an til at regjeringen allerede denne våren vil åpne for å lete etter mineraler på havets bunn. Området som vurderes er 1,5 gang så stort som hele Norge.

Om Stortinget stemmer for, kan Norge bli et av de første landene i verden i en helt ny industri.

Hoem og AUF sier ikke nei til havbunnsmineraler for alltid. Men betingelsene deres er klare. Foto: Milana Knezevic / NRK

Men AUF mener det har gått for fort i svingene. På landsmøtet vil de fremme et forslag om å sette på bremsen.

– Vi er bekymret for at dersom man åpner nå, vil det ødelegge store deler av havbunnen vår. At det vil være store konsekvenser for dyrelivet rundt. At det blir utilsiktede konsekvenser vi ikke vet om nå, sier Hoem.

– Vi skal klare å finne mineraler som tar oss inn i det grønne skiftet, men vi kan ikke gjøre det på en sånn måte at vi ødelegger naturen samtidig.

Innenfor dette området kan det åpnes for leting etter havbunnsmineraler. Området dekker 592 500 km². Norges landareal er 385 000 km². Foto: Oljedirektoratet / NPD

– Ikke radikalt

En rekke havforskere og miljøorganisasjoner har advart om at vi i dag vet svært lite om livet på flere tusen meters dyp.

Det trengs et stort kunnskapsløft for å kunne bedømme om og hvordan man kan utvinne havbunnsmineraler på en trygg måte, ifølge flere eksperter.

AUF trekker frem at EU-kommisjonen anbefaler midlertidig forbud av miljøhensyn. Og at store selskaper som Equinor ikke er interessert i næringen.

Hoem mener AUFs forslag på landsmøtet ikke er radikalt.

– Det som er radikalt her, er å ville åpne uten å ha det tilstrekkelige kunnskapsgrunnlaget, sier hun.

Olje- og energiminister og Ap-topp Terje Aasland kunne ikke stille til intervju i denne saken. Han har tidligere sagt at havbunnsmineraler kan bli en «spennende ny næring», gitt at det kan skje «med akseptabel grad av miljøpåvirkning».

Denne ble funnet på nesten 1000 meters dyp utenfor kysten av Møre og Romsdal. Store deler av havbunnen er fortsatt ukjent. Foto: Havforskingsinstituttet / Mareano

Havbunnseventyr i Harstad?

Aasland får støtte fra Harstad-ordfører og partifelle Kari-Anne Opsal.

Havområdene som vurderes for gruvedrift ligger i nord. Harstad og Nord-Norge bør derfor være med å utvikle en næring som kan skape mange nye jobber, mener Opsal.

– Det grønne skiftet kan ikke vente. Da trenger vi mineraler. Det kan enten skje på land eller til vanns. Jeg syns Norge også må ta del i dette, men selvsagt på en miljømessig bærekraftig måte, sier hun til NRK på vei til landsmøtet i Oslo.

Opsal mener havbunnsmineraler har fått altfor lite oppmerksomhet. Foto: Harstad kommune

Opsahl mener man bør åpne for begrenset leting i første omgang, for å få mer kunnskap.

Men selv om hun er uenig med AUF, ønsker hun debatten hjertelig velkommen.

– Hvordan skal vi få mer kunnskap? Skal vi bruke de samme strategiene vi har brukt, gå gradvis og forsiktig frem, og få næringen med? Eller skal vi bare stoppe opp? Det er det man skal diskutere, og jeg ser frem til den diskusjonen.

AUF sier ikke nei til havbunnsmineraler for alltid, understreker Hoem. Men de nekter å gå videre uten mer kunnskap om økosystemene i dypet.

Det kan man samle inn uten å åpne for leting, sier hun.

– For åpner vi for leting, vet vi at det i alle høyeste grad også vil føre til åpning for gruvedrift.