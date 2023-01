I NRK kan vi 24. januar lese at statsråden varslar at regjeringa vil finne ein løysing for å bygge ut motorveg forbi Lillehammer, innenfor foreslåtte trasé.

Nye veier sine planar for motorveg gjennom Lågendeltaet naturreservat, et reservat som har lovens strengaste vern, vart nyleg stoppet da miljødirektoratet gav avslag på dispensasjonssøknaden etter at den opphavlege dispensasjonen vart klaga på. Direktoratet gir ein solid fagleg grunngiving for avslaget, og avslår dispensasjonen fordi de meiner at vilkåra for dispensasjon faktisk ikkje er oppfylt.

Prosjektet er svært samfunnsøkonomisk ulønnsamt og miljødirektoratet konkluderer også med at vilkåret om at veiutbyggingen er nødvendig, heller ikkje er oppfylt. De peiker vidare på at det er et svært viktig naturområde, som er under sterkt press. Veiutbyggingen er vurdert ha svært negativ konsekvens for verneverdiane i Lågendeltaet, og mange våtmarksområde er allereie nedbygget.

Derfor er det oppsiktsvekkjande at statsråden nå opnar for å trosse faglege råd, og tvinge gjennom ein vegutbygging, kan hende ved å endre sjølve verneforskrifta.

Kva i miljødirektoratets grunngiving for å avslå dispensasjon til vegutbygging gjennom Lågendeltaet naturreservat meiner statsråden er feil?