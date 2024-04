– Den strategiske «tomteverdien» av Norge øker, jo mer alvorlig konflikten mellom Russland og Vesten er.

Det sier Tormod Heier, som er professor i militær strategi og operasjoner.

Han sier at den kommende langtidsplanen derfor er svært viktig for hele Nato.

Langtidsplanen er regjeringens forslag til hvor mye penger som skal brukes på Forsvaret de neste fire årene og hvordan disse skal fordele seg på ulike avdelinger.

– I dag når forholdet mellom Russland og vesten er veldig dårlig, får Norge en helt unik situasjon og rolle i Nato og Europa.

Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner.

Planen skal også angi en tydelig strategi for hvordan Norge skal følge forpliktelsene som Nato-medlem.

Trenger flere folk

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier i Nyhetsmorgen at forsvaret skal styrkes.

– Det skal bli større, mer robust med bred satsing med nye kapasiteter.

Gram sier det er Forsvaret sitt behov som styrer inntaket av vernepliktige, men at man trenger flere.

– Folk er den viktigste ressursen vi i Forsvaret har. Det betyr flere folk til førstegangstjeneste, flere reservister.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Han sier det vil forsterkes de nærmeste år.

– Det kommer kraftige tiltak tidlig fordi det haster å styrke beredskapen, sier han.

For fire år siden trakk Senterpartiet seg fra forhandlingene om langtidsplan.

- Da var vi ikke fornøyd med satsingen på Forsvaret. Nå har vi en prosess der vi har involvert Stortinget i forkant av planen, ikke bare forhandle i ettertid, det legger i seg selv bedre grunnlag for å bli enige. Vi fremmer en betydelig satsing på forsvaret i planen.

Norge blir gjennomfartsland under krig

Tormod Heier sier at Norge, med Finland og Sverige som nye Nato-medlemmer, er helt sentral som gjennomfartsland når forsterkninger i en krig skal transporteres østover.

– Norge er også en veldig viktig lytte- og varslingspost for USA og Nato for å ha kontroll på den russiske nordflåten, som har atomvåpen, sier han.

I lys av dette er framleggingen av langtidsplanen omfattet med stor interesse, sier han.

Kjell Inge Bjerga er en norsk historiker som er professor i forsvarshistorie og direktør for Institutt for forsvarsstudier.

– Det mest spennende spørsmålet er om den blir gjennomført. Nå fikk vi drypp fra Støre om at det legges opp til et perspektiv på tolv år i planen. Da er det klart at det vil kreve en stor utholdenhet i det norske stortinget for å holde fast ved gjennomføringen av planen, sier Bjerga i Nyhetsmorgen fredag.

Han mener vi ikke har all verdens gode historiske erfaringer med oppfølgingen av langtidsplanene.

– Det skyldes at det er en plan, men kommer an på hvor sterkt Stortinget forplikter seg til å følge opp, sier han.

Milliardønsker

I forkant har det vært stort engasjement og bekymring om Norges evne til å bygge opp Forsvaret i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa.

Forsvarssjefen har sagt at det trengs 8 milliarder kroner ekstra hvert år fram til 2031.

I et lengre intervju i Forsvarets Forum har Eirik Kristoffersen listet opp alle avdelinger han mener må fjernes hvis deler av dette beløpet ikke blir bevilget.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Forsvarskommisjonen sa i fjor at Forsvarsbudsjettet burde øke med 30 milliarder kroner umiddelbart, og at det burde bli et bredt forlik om dette i Stortinget.

Andøya flystasjon blir ikke nedlagt

De siste dagene har regjeringen offentliggjort deler av Langtidsplanen gjennom pressekonferanser ulike steder i Norge.

Tirsdag fortalte regjeringen at det blir milliardinvesteringer i Østerdalen i Innlandet.

Hensikten er å sentralisere utdanningen av rekrutter til Terningmoen i Elverum.

Antall rekrutter blir nå 1800 fire ganger hvert år, mens det i dag er 300.

Regjeringen har i forkant av LTP-presentasjonen ikke offisielt bekreftet at Brigade Sør blir etablert i Østerdalen, men torsdag kveld meldte Østlendingen at dette kommer til å skje. En brigade består av 3–5000 mannskaper.

Onsdag ble det klart at nedleggelsen av Andøya flystasjon blir omgjort.

I stedet blir det milliardsatsing på Andøya, med utvikling av langtrekkende forsvarsdroner og romvirksomhet.

Torsdag meldte Nordlys at Regjeringen ønsker å opprette en egen brigade i Finnmark.

Politisk strid om langtidsplanen

De siste årene har det vært mer bråk rundt Langtidsplanen enn vanlig.

I mai 2020 kom Solberg-regjeringens forslag til langtidsplan i retur fra Stortinget.

Ifølge Kjell Inge Bjerga ved Institutt for forsvarsstudier var dette første gang siden langtidsplanene ble etablert i 1968 at en slik plan ble sendt i retur fra de folkevalgte.

Det gjenstår å se om de mange oppfordringene til bredt forlik i Stortinget kommer til å bli fulgt av de folkevalgte denne gangen.