Kokkene på sykehuset i Lillehammer lager omtrent 7000 porsjoner i uka som de leverer til hele Sykehuset Innlandet.

Den gamle middagsrutinen gjorde at de kasta 87 tonn i året.

Det ville de gjøre noe med.

I 2019 innførte de meny som gjør at pasientene kan velge hva- og når de vil spise middag. Nå kaster de 30 prosent mindre mat, og de ansatte slipper å varme masse mat som ikke blir spist.

I tillegg sparer de 1 million kroner i matbudsjettet.

Positive følger

For pasient Borghild Opsahl (85) har det gjort oppholdet på Lillehammer sykehus til det bedre.

FLERE VALG: Borghild kan velge mellom ti forskjellige retter. Menyen endrer seg med årstidene. Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

– Det har vært helt fantastisk matmessig. Når man ikke er helt i form har det mye å si at du har fritt valg på middag. At det i tillegg blir mindre matsvinn er vinn-vinn, sier Opsahl.

Hun får støtte av Ole Kristoffer Karlsen, som er helsefagarbeider ved sykehuset.

BRA TILBUD: Helsefagarbeider, Ole Kristoffer Karlsen melder at pasientene er begeistret for valgmuligheter. Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

– Vi merker at pasientene er godt fornøyde med å kunne velge, særlig når de er matlei. Maten er også porsjonert i passelig mengde, så kan man heller forsyne seg flere ganger, sier Karlsen.

Pasienten i fokus

Før ordninga hadde ikke pasientene valgmuligheter. De fikk middag klokka 14.00, og man måtte spise det som ble servert.

– Det var «take it or leave it», forteller Jan Tonny Pettersen, seksjonsleder ved produksjonskjøkkenet på Sykehuset Innlandet (SI).

STORFORNØYD: –Å kunne gi en god matopplevelse når folk er på sykehus er viktig for oss, sier seksjonsleder ved produksjonskjøkkenet på SI, Jan Tonny Pettersen. Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

Nå tilbyr de en variert meny med alt fra storfe og husmannskost til fisk og vegetar. Pasientene kan be om tilpasninger, for eksempel ekstra grønnsaker eller råkostsalat.

– Gevinsten for pasienten er stor, og det gir vi som lager maten mye å se at det blir satt pris på, sier Pettersen.

Maten varmes opp i en smart plastemballasje før måltidet serveres på en tallerken. Maten er holdbar i flere dager grunnet forpakningen.

– Er ikke plast miljøversting?

– Det må veies opp mot matsvinnet. Hvis vi reduserte det med tre tonn så gikk det opp i klimaregnskapet, og det har vi jo tidoblet, sier Pettersen.

LETTVINT: Maten legges i plastbeholdere som enkelt kan varmes opp når pasienten vil ha mat. Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

Plastavfallet benyttes til produksjon av fjernvarme.

Ungdom er positive

Vilde Haugen Gjems (16) er leder for lokallaget for Hedmarken Natur og Ungdom. Hun er imponert over det sykehuset har fått til.

– Matsvinn er et stort problem både i Norge og andre steder i verden. Det er noe som må tas tak i, slik som Sykehuset Innlandet har gjort. Forhåpentligvis følger andre sykehus og institusjoner etter, sier Haugen Gjems.

IMPONERT: Vilde Haugen Gjems er glad for at Sykehuset Innlandet har kuttet matsvinnet såpass mye. Foto: PRIVAT

16-åringen tror også at pasientene kan få helsegevinster av en allsidig meny.

– Det kan ikke gi noe annet enn økt livskvalitet gitt situasjonen de er i. Dette er så bra på mange måter, avslutter Haugen Gjems.

– Fantastisk

Opsahl er storfornøyd med oppholdet sitt på Lillehammer sykehus. Hun har testet menyen i tre uker.

– Det er helt fantastisk. Jeg vil nesten si det er bedre enn et hotell.

Maten har mye av æren for at hun trives.