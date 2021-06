ENIG: Sveinung Rotevatn mener at det å skille ut matavfallet er en fornuftig del av hvordan vi behandler avfallet vår. – Det både frigjør ressurser fra matavfallet til biogass og kompost, og det sparer klimaet vårt for utslipp. Når forskriften vedtas blir dette et tilbud alle kommuner i Norge må etablere, sier Rotevatn.

Foto: Tore Linvollen / NRK