– Jeg er veldig bekymret, rett og slett, sier Bengt Fasteraune.

Stortingsrepresentanten fra Senterpartiet er en av flere politikere som frykter for framtida til den nye vegen nordover forbi Lillehammer.

E6-KOLLAPS: Bengt Fasteraune fra Senterpartiet er redd for at E6-trøbbel i Oppland kan føre til at Nye Veier velger å bruke pengene på andre prosjekt. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

I 2019 fikk Nye Veier oppdrag fra Stortinget om å bygge firefelts E6 mellom Moelv og Øyer. Prosjektet til 11 milliarder kroner skulle etter planen være fullført innen utgangen av 2025.

Men nå har det oppstått problemer.

Selskapet har sagt opp kontrakter med store, internasjonale byggentreprenører på to av tre delstrekninger. Det har skapt usikkerhet blant politikerne.

– Hvis det stopper opp her, kan Nye Veier beslutte å bruke pengene en annen plass, uten noen form for politisk beslutning. Det er jeg seriøst bekymret for, sier Fasteraune.

Kaos

– Det er en kaotisk situasjon som er helt uholdbar, sier Arbeiderpartiets Rune Støstad.

Partiets andrekandidat i Oppland er skeptisk til jobben Nye Veier har gjort. Han tror det i beste fall vil bli store forsinkelser og krever en grundig gjennomgang for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi må få orden på det kaoset som nå har oppstått, sier han.

Han mener også det har blitt for mange aktører innen vegutbygging.

– Jeg sier ikke at vi ikke skal ha Nye Veier, men vi må finne ut av dette.

Rune Støstad ser på bilene som kjører forbi på E6. Når strekningen blir bygd ut videre, er foreløpig ikke klart.

Sterke støttespillere

GIR ROS: Både Fremskrittspartiets Carl I. Hagen (t.v.) og Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund mener Nye Veier har vært en suksess. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Men Nye Veier har også sterke støttespillere. Både Høyre og Fremskrittspartiet viser til jobben selskapet gjorde på E6 fra Kolomoen til Moelv.

Prosjektet ble bygget både billigere og raskere enn planlagt. Det viser at de absolutt har livets rett, mener Frps Carl I. Hagen.

– De har vært en kjempesuksess! De tenker nytt og annerledes sammenlignet med den gamle kulturen som hadde festet seg i Statens vegvesen. Men konkurransen har også gitt de ny giv, sier Hagen.

Guttorm Tysnes er regiondirektør i Norges Lastebileier-Forbund. Han er ikke sikker på om det hadde blitt ny firefelts veg mellom Kolomoen og Moelv hvis ikke Nye Veier hadde fått oppdraget. Han har også tro på at E6 vil bli bygd ut videre, fra Moelv og nordover.

– Det har Nye Veier forsikret oss. Men det er klart vi er litt bekymra, fordi det nå blir dyrere enn det de trodde, sier Tysnes.

Tause om framdrift

Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på sine prosjekt ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Nye veier ønsker ikke å si noe om eventuelle forsinkelser av utbyggingen, men utbyggingsdirektør Marius Duedahl skriver i en e-post at de kommer til å presentere nye planer i løpet av høsten.

Fra: Marius Duedahl, Utbyggingsdirektør i Nye Veier Til: Ola Bjørlo Strande, NRK Emne: Presentasjon av nye planer Vi ønsker ikke å si noe om eventuelle forsinkelser før den nye strategien blir presentert. Den gjelder strekningen mellom Moelv og Roterud, som inkluderer ny bru over Mjøsa og strekningen som går over det såkalte Lågendeltaet mellom Storhove i Lillehammer og Øyer. Vi vil heller ikke mene noe offentlig om at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er skeptiske til om Nye Veier faktisk er best egnet til å bygge E6 videre. Vi blander oss ikke inn i politikken. Vårt oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier.

Tidligere i valgkampen sa statsminister Erna Solberg at Høyre garanterer at utbygging av E6 vil bli fullført. Partiets toppkandidat i Oppland, Kari-Anne Jønnes, har full tiltro til Nye Veier.

VIKTIG VEI: Kari-Anne Jønnes fra Høyre frykter at E6-drømmen vil smuldre opp dersom de rødgrønne partiene skal styre landet de neste fire årene. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Hun tviler mer på hva som kan skje med en eventuell ny regjering.

– Senterpartiet lokalt i Lillehammer vil ikke ha vegen. Arbeiderpartiet ønsker en evaluering av Nye Veier. SV, MDG og Rødt vil jo helst ikke ha veg i det hele tatt, sier hun.

Og legger til:

– Da er det skummelt for et vegprosjekt som er så utrolig viktig for både Innlandet og resten av Norge.

Arbeiderpartiets Støstad svarer kontant:

– I Gudbrandsdalen har påbegynte vegstrekninger blitt stående uferdig. Det bygges stykkevis og delt. Den sittende regjering har ikke levert i vår region, sier han.