Lastebilsjåfør Ole Johnny Flobak kjører ofte strekningen der han var involvert i en tragisk ulykke i 2003. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det var omtrent her det skjedde.

Ole Johnny Flobak kjører lastebilen sin oppover E6 på Bergshøgda i Ringsaker. De siste årene har det vært stor anleggsvirksomhet her og nå ligger en splitter ny firefelts veg ferdig. Slik var det ikke i 2003.

– Jeg hadde vært innom både Gjøvik, Lillehammer og Rudshøgda og var ferdig for dagen. Jeg skulle hjem til Elverum og husker at det kom fire-fem biler i møte med meg.

Så gikk alt fort. Han husker at det vinglet litt i lysene fra en av de midterste bilene. Så skjenet den ut og traff ham i fronten.

– Det gikk så fort at det er umulig å forestille seg. Det eneste jeg rakk å gjøre var å løfte foten fra gassen, sier Flobak.

Det satt fire personer i den møtende bil. En far med to voksne sønner og ett barnebarn. Alle fire omkom på stedet.

«Dødsvegen»

Den strakeste vegen nordover fra hovedstaden har vært en ulykkesbelasta strekning. Fra 1990 og fram til 2019 har 98 mennesker mista livet på vegen mellom Minnesund og Moelv. 213 mennesker har overlevd, men fått alvorlige skader.

På det verste var det tre dødsulykker årlig mellom Gardermoen og Kolomoen. Den 43 kilometer lange strekningen fra Kolomoen videre til Mjøsbrua var en periode Norges dødeligste. Der mistet 45 personer livet i perioden 1994 til 2009.

Det er denne vegen som nå er borte. Etappevis har den blitt erstattet av moderne motorveg med fire kjørefelter og midtdelere.

Ordfører Anita Ihle Steen Har vært blant dem som har vært ivrige for å få E6 både til Ringsaker og videre. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– E6 langs Mjøsa har gått under navnet «dødsvegen». Det er så viktig at vi nå har fått en trafikksikker veg, sier ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen.

Vegen er ikke bare bred og trafikksikker i seg selv. Landskapet rundt er også bearbeidet for å sikre bilistene som ferdes langs vegen. Alle store steiner og trær er borte.

På strekningene som er gjort ferdig de siste 10 årene har dødsulykkene nærmest blitt utryddet. Nå er siste etappe så godt som klar.

Nullvisjon

Marianne Mittet Solbraa er regionleder i Trygg Trafikk. Hun mener det er en gledens dag når nye E6 endelig er klar for åpning. Foto: Trygg Trafikk

Den gamle statistikken passer dårlig sammen med den norske nullvisjonen. Vi har nemlig et stortingsvedtak fra 2002, som sier at vi ikke skal ha trafikkulykker på norske veger som fører til død eller alvorlige skader.

– Det er tragisk med så store tall, sier regionleder i Trygg Trafikk Innlandet, Marianne Mittet Solbraa.

Hun er årlig på minnemarkeringer langs vegene og forteller om sterke møter med både pårørende og overlevende.

– Vi må huske at «alvorlig skadd» i en slik sammenheng, heller ikke er småtterier. Det er folk som må leve med plager hver dag resten av livet. Skal man oppfylle nullvisjonen, må man bygge veger som tåler at folk kan gjøre feil, uten å bli straffet med alvorlige skader, eller død, sier hun.

Og hun mener nye E6 er et eksempel til etterfølgelse.

– Nå er det opp til oss å gjøre vår del. Vi må følge fartsgrensene, kjøre rusfritt, bruke bilbelte og ikke minst la være å bruke mobiltelefon, sier hun.

Nullvisjonen i trafikken Ekspandér faktaboks I 2002 vedtok Stortinget en nullvisjon for trafikken. Målet er at ingen skal bli drept eller hardt skadd på vegen.

Det har pågått et langsiktig arbeid for trafikksikring i Norge siden 1970-tallet.

Antallet drepte per år har gått ned fra 560 personer i 1970 til ca. 100 personer de siste årene.

Nullvisjonen er en vegviser for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Transportsystemet, transportmidlene og regelverket skal utformes for å fremme trafikksikkerhet.

I NTP (Nasjonal transportplan) for 2018–2019 er det fastsatt et etappemål: Maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030. Kilde: Statens vegvesen

Motstand mot midtrekkverk

Kun en midtdeler kunne ha hindret den fatale ulykka mellom Ole Johnny Flobak og personbilen med flyttelasset. Vitner til ulykken fortalte at bilen med familien fra Bodø og Greåker havnet over i motsatt kjørefelt. På tvers foran lastebilen til Flobak.

– Da bilen stoppet prøvde jeg å se framfor bilen, men kunne ikke se så mye. Jeg håpte der og da at de hadde klart å komme forbi og inn i autovernet på et vis. Men så kom jeg meg ut og så bilen. Da skjønte jeg hvordan det måtte ha gått, sier Floberg.

Nettopp denne ulykka gjorde at det ble fart i diskusjonen rundt midtrekkverk på E6. Motstanderne mente blant annet at et slikt tiltak ville forsinke planene om firefelts motorveg.

Først i 2009 begynte byggingen av midtrekkverket, som skulle bli stående i nesten et tiår før noe mer skjedde.

– Hadde det vært en midtdeler her i 2003, hadde ikke ulykka skjedd. Da ville jeg kanskje sett i speilet at noe skjedde, så ville jeg kjørt videre og ikke tenkt mer på det, sier Floberg.

Slik ser vegen ut i dag. Fire kjørefelter med midtdeler strekker seg opp Bergshøgda i Ringsaker. Foto: Knut Røsrud / NRK

Bygget for 70-tallet

– E6 nordover fra Oslo var veldig fin på 70-tallet, men slike veger har ikke kapasitet til med enn 10-12.000 biler i døgnet, sier Taale Stensby.

Taale Stensby er prosjektleder i Statens vegvesen. Han har planlagt E6 hele vegen fra Minnesund til Otta. Foto: Frode Meskau / NRK

I dag er han prosjektleder i Statens vegvesen, men tidlig på 2000-tallet var han strategisjef i region øst. Han forteller at vegen var et kompromiss.

Det var planer om å bygge firefelts motorveg allerede på 60-tallet. Men realismen overgikk entusiasmen og resultatet ble «motorveg klasse B». To felter, ingen midtdeler.

– Så ettersom trafikken økte, ble det også flere ulykker, sier han.

Allerede dagen etter ulykka som Ole Johnny Flobak var involvert i, var Stensby sitert i Hamar Arbeiderblad på at det trolig ville skje flere alvorlige bilulykker på E6 før firefeltsvegen ville være en realitet.

– Vi har løsningen for å unngå flere dødsulykker, men mangler pengene, sa han den gangen.

Samtidig hadde man faktisk tro på at bygginga kunne komme i gang allerede i 2006, eller alle fall i 2010. Men pengene kom ikke. Og det tar tid å lage veg.

– Det tar ca. ti år å planlegge. Men så er bygginga gjort på ca. to år – og det er jo det siste som er det morsomste, sier Stensby.

I dag er Stensby glad for at hele strekningen – fra Minnesund til Brumunddal, og snart Moelv – endelig har fått standarden betydelig hevet.

– For trafikksikkerheten er det helt uvurderlig, sier han.

Faksimile fra Hamar Arbeiderblad dagen etter ulykka der fire mennesker mista livet. Taale Stensby mente at firefeltsveg var det eneste som kunne hindre denne typen ulykker for framtida. Illustrasjon: Hamar Arbeiderblad

Tenker mye på de etterlatte

98 personer har mistet livet på E6 mellom Minnesund og Moelv siden 1990. Fire av dem satt i en bil på veg nordover med et flyttelass i hengeren. De kom ikke lenger enn til Bergshøgda.

– Jeg tenker ofte på de etterlatte. Vi var på feil sted til feil tid og det er dypt beklagelig. Men heretter er vi i alle fallfall skånet for lignende ulykker, sier Ole Johnny Flobak.

Det var aldri noe alternativ for ham å slutte å kjøre lastebil og med hjelp fra venner og kollegaer mener han at han har klart seg fint.

– Jeg har kommet meg gjennom det på en forholdsvis grei måte, men jeg vet om mange kollegaer det har gått verre med. Det er ikke lett å være føreren av lastebilen heller, sier han.

NRK har vært i kontakt med de nærmeste pårørende til de fire som døde på E6 i Ringsaker 27. november 2003 i forbindelse med denne saken. Trude Standahl mistet en far, to brødre og ei niese i ulykka. I en SMS skriver hun:

Vi er veldig glade for at vegen har blitt sikrere og trafikksikkerhet tas på alvor. (...) Etter hver ulykke sitter det venner og familie igjen med et stort tap og sorg. Dette har vår familie fått føle på kroppen. (...) Livet blir aldri det samme etterpå. Sorgen og savnet er der bestandig. Selv om en lever videre.